Mexico time🌵🏝🥰 Вот так мы проводим свой долгожданный отпуск в любимой Мексике 🥰 А что бы вы выбрали для отдыха зимой? Горы, снег и лыжи/сноуборд или пляж, океан и солнце? ❄️🗻⛷🏂 или ☀️ 🏝 💦🏄🏽‍♀️? Напишите мне в комментариях 👇🏼