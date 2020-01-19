Жена известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, продолжает делиться фотографиями с отдыха

Сейчас артист вместе с семьей пребывают в теплых краях и часто делятся красивыми кадрами с курорта, пишет Рoliteka.net.

На одном из недавних снимков Ирина предстала в красном купальнике, который просто подошел к ее стройной фигуре. Жена Монатика, видимо, бежала ее волосы развеял ветер.

Можно вдоволь насладиться фигурой Ирины: пышная грудь немного приподнялась от бега, а ровные спортивные ноги застыли в напряжении.

Ирина, вероятно, весело проводит время. Ее лицо озаряет улыбка. Завершают образ крупные очки.

Супурга Монатика необычно позировала на пляже с голубейшей водой и чистым синим небом.

"Бегущая по волнам ..и мечтам..🌊❤️☀️🌴🥰", - подписала снимок Ирина.

Пост за три часа собрал более 4000 лайков и множество комментариев. Многие сравнили жену артиста со спасательницей Малибу.

"Сногшибательная😍", "Wow wow wow ♥️♥️♥️🔥🔥🔥", "💥💥💥💥 красотка", "Невероятно красиво!!!!😍😍😍", "❤️самая милая очень красивая", "Спасательница Малибу", "Какое доброе утро)", "Спасательница Малибу❤️❤️❤️🔥", "Очень красиво", "Ооооочень красиво", "Какая же вы красивая! Восхищаюсь!", "Красотка!!!!❤️❤️", "Красивая очень!!!✨✨✨", "Спасательница Малибу))🔥", "🔥WOW🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Монатик опубликовала пост в Инстаграм, представ на фотографии в красивом ярком платье.

Красавица шла босиком по деревянному мостику. Ветер развеял пышные волосы девушки. Жена Монатика улыбнулась и повернула голову вбок.

Стоит отметить, что красотке удалось сохранить стройную фигуру, несмотря на то, что она мать двоих детей.

Позади Ирины виднелись голубые небо и вода, а также деревянные домики.

Ранее мы писали, что на одном из новых снимков Ирина позировала в легком голубом платье, которое открыло ее красивые "шелковистые" плечи и стройные ножки. Завершила образ красотки соломенная шляпка.

"Лучше начала 2020 сложно придумать. Заряжаемся прекрасным, впереди очень насыщенный год 🙏🏽❤️❤️", - написала супруга украинской знаменитости.

Напомним, роскошная жена Монатика похвасталась формами в черном наряде: "Боже, какая ты..."

Как сообщала Politeka, жена Монатика покорила образом в экстремальном мини: "Я тоже хочу..."

Также Politeka писала о том, что жена Монатика сверкнула роскошными формами, не удержался даже муж: "Все тает!"