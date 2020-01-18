Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и подруга мужа Заворотнюк Татьяна Навка нарвалась на критику в сети
Как передает Politeka.net, она опубликовала фото с отдыха на своей страничке в Instagram.
Судя по последним публикациям, спортсменка наслаждается райским отдыхом.
На одном из фото супруга Дмитрия Пескова позирует на подвесном мосту вместе с дочкой. Навка облачена в бело-розовое пляжное полосатое платье и соломенную шляпку.
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Надя Пескова нарядилась в клетчатое платье и голубые шлепанцы.
"Обычное мальдивское утро!!!", – подписала свой пост знаменитость.
Обычно посты Навки аудитория встречает шквалом комплиментов, однако в этот раз одна столкнулась с резкой критикой.
"Надо быть скромнее, даже при всех ваших заслугах! Вы забываете свой главный статус! Жены! Это и тревожит простой народ.", " А удалять комментарии неудобные для Вас - неприлично! Повторюсь, не надо демонстрировать своё чрезмерное благополучие при неблагополучии большого количества Ваших соотечественников... Даже, если Вы это честно заработали... Многие трудиться так же много и честно, но... Скромнее надо быть, скромнее ... Живите и довольствуйтесь благами, никто Вам не мешает! Но чего уж явной показухой заниматься?", "Татьяна с вашими доходами вы можете позволить Но для чего вы афиширует ? Будьте скромнее, не забывайте, кто ваш муж." - негодовали россияне.
В ответ Навка заявила, что убирает записи только с откровенным хамством. Знаменитость дополнила – она открывает свою жизнь настолько, на сколько считает нужным.
Напомним, жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка подняла в сети настоящий скандал.
Как сообщала Politeka, жене Пескова подарили ряд санаториев в Крыму, жители полуострова свирепствуют.
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