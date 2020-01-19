Бывшая солистка российской группы "Серебро" Ольга Серябкина (MOLLY) пользуется большой популярностью

Фотографии со звездой ежедневно появляются в фан-группах певицы, пишет Рoliteka.net.

Так, недавно в Инстаграм опубликовали снимок Ольги, на котором она демонстрирует свои пышные прелести. Серябкина позирует в белой маечке, которая едва удерживает ее большую грудь.

Артистка закинула волосы набок, страстно посмотрела в объектив и открыла рот. Дополнили горячий образ знаменитости блестящие грилзы на зубах и сережки-пусеты.

Стоит отметить, что, по всей видимости, на Оле легкий макияж, в частности заметен блеск на губах и тени коричневого оттенка.

"Один человек перерастает другого. Взгляды людей меняются — отсюда перемены во взаимоотношениях. #molly 🙂😘", - подписано фото знаменитости.

За 13 часов снимок Оли собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Ты крутая огонь 🔥 !!!", "Верно,главная причина ,по которым людям становится вместе некомфортно ,я за развитие и нестояние на месте ❤️😍", "Красота не меняется", "Оленька огонь 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🙌🙌🙌🙌", "Обзорная...", "Какие чувственные губки...", "Чтобы день удался, надо Олю видеть чаще и без конца!😄🎉", "Надо любить любимого человека и доверять ему. Остальное это не важно", "Заколхозила зубы(для чего?", "А возможно ли «перерасти» самого себя?", "Что ты делаешь...", "Цыганский стаил💥👏", "Все перемены к лучшему.. Образ огненой стихии!🔥", "Зубы в серебре", "впечатляет )))", "Консерватизм в отношениях не приемлем, нужно всегда что-то менять, в себе, в нем, в чем либо ещё 🔥❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, на фан-страничке популярной российской певицы Ольги Серябкиной появилось фото, на котором она позирует в купальнике.

Оля стоит в пикантной позе: нагнувшись и опершись локтями о стол. При этом певица пьет коктейль из трубочки на пляже. Серябкина смотрит в камеру, ее глаза подведены черным карандашом. Пышные и влажные волосы артистка придерживает из-за сильного ветра.

"Может быть, я была рассветом, но ты любил только закаты 🌇", - подписано фото Серябкиной.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.