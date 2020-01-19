Украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила поклонников с Крещением

Украинка решила продемонстрировать одну из вариаций вышиванки, пишет Рoliteka.net.

Так на новом опубликованном фото модель красуется у новогодней елки в светлом наряде, расшитом алым орнаментом, выстави напоказ таким образом свои плечи. На снимке также частично видны стройные ножки Кати.

На снимке видны перфектный загар отечественной селебретис, стильная прическа и искрометная улыбка. Кроме того, Катя в сториз поздравила всех своих поклонников и вообще - всех украинцев и христиан с православным праздником Крещения Господнего - на другом снимке она сделала сэлфи со своим супругом, также популярным телевизионщиком Юрием Горбуновым. Он также был в вышиванке.

Более того, поклонники отметили, что парочка прерасно и свежо выглядит, особенно - Катя.

Напомним, что ранее Екатерина Осадчая порадовала поклонников новым фото в новогоднем стиле. Модель предстала в бирюзовом платье с большим вырезом на спине. Вид сзади впечатляет - наряд был красиво украшен, что невозможно не заметить. Завершали образ телеведущей массивные серьги и красная шляпка с перышком. Звезда улыбалась и смотрела в камеру.

Поклонникам снимок очень понравился - они расхвалили Катю и ее стройную фигуру.

Напомним также и о том, что пара часто хвастается фотографиями с отдыха. Так ранее Юрий Горбунов опубликовал снимок, на котором супруга предстала в красивом, легком, летнем платье. Образ телеведущей завершала шляпка и другие аксессуары. При этом Катя находилась на качели, прикрепленной к дереву.

Юрий Горбунов позировал в голубой рубашке и шляпе. Позади супургов виднелась голубая вода и чистый песок. Оба улыбались, выглядели свежо и отдохнувшими.

Напомним, Горбунов сделал неожиданное признание Осадчей.

Также Politeka писала, что Осадчая рассказала о своей третьей беременности: «Хочется сказки».

Как сообщала Politeka, Осадчая вся в цветах показала фото без макияжа.