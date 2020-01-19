Украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила поклонников с Крещением
Украинка решила продемонстрировать одну из вариаций вышиванки, пишет Рoliteka.net.
Так на новом опубликованном фото модель красуется у новогодней елки в светлом наряде, расшитом алым орнаментом, выстави напоказ таким образом свои плечи. На снимке также частично видны стройные ножки Кати.
На снимке видны перфектный загар отечественной селебретис, стильная прическа и искрометная улыбка. Кроме того, Катя в сториз поздравила всех своих поклонников и вообще - всех украинцев и христиан с православным праздником Крещения Господнего - на другом снимке она сделала сэлфи со своим супругом, также популярным телевизионщиком Юрием Горбуновым. Он также был в вышиванке.
Пышногрудая солистка KAZKA на роскошном курорте затмила Каменских: "Настоящий рай"
Ненакрашенная Джанабаева заговорила об убийстве, Меладзе не сдержался: "Ну, какая же..."
Удивительную находку обнаружили в Одессе: "Закатали в асфальт"
Озорная Никитюк сняла с себя все и устроила пляски перед зеркалом: даже Яма не устоит
Более того, поклонники отметили, что парочка прерасно и свежо выглядит, особенно - Катя.
Напомним, что ранее Екатерина Осадчая порадовала поклонников новым фото в новогоднем стиле. Модель предстала в бирюзовом платье с большим вырезом на спине. Вид сзади впечатляет - наряд был красиво украшен, что невозможно не заметить. Завершали образ телеведущей массивные серьги и красная шляпка с перышком. Звезда улыбалась и смотрела в камеру.
Поклонникам снимок очень понравился - они расхвалили Катю и ее стройную фигуру.
Напомним также и о том, что пара часто хвастается фотографиями с отдыха. Так ранее Юрий Горбунов опубликовал снимок, на котором супруга предстала в красивом, легком, летнем платье. Образ телеведущей завершала шляпка и другие аксессуары. При этом Катя находилась на качели, прикрепленной к дереву.
Юрий Горбунов позировал в голубой рубашке и шляпе. Позади супургов виднелась голубая вода и чистый песок. Оба улыбались, выглядели свежо и отдохнувшими.
Напомним, Горбунов сделал неожиданное признание Осадчей.
Также Politeka писала, что Осадчая рассказала о своей третьей беременности: «Хочется сказки».
Как сообщала Politeka, Осадчая вся в цветах показала фото без макияжа.