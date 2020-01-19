Гимнастка, финалистка шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова похвасталась кадрами с вечеринки

Красотка показала, как отметила день рождения своей подруги и коллеги, пишет Рoliteka.net со ссылкой на личный аккаунт звезды в инстаграм.

Гимнастка посетила день рождения Ирины Блохиной, с которого показала яркий фотоотчет. Компания собралась отмечать праздник в ресторане «Не только рыба».

Ирина Блохина - украинская спортсменка, певица, актриса и телеведущая. Она занимается художественной гимнастикой, где работает с украинской сборной в качестве хореографа. 15 января ей исполнилось 32 года.

Стоит отметить необычный наряд гимнастки. Она надела двухслойное шелковое платье, высокие сапоги ботфорты, а сверху на плечи накинула укороченный жакет. Она дополнила образ массивными серьгами в виде золотых колец и золотым браслетом в минималистическом стиле.

Также Ризатдинова распустила волнистые волосы и на ней минимум макияжа.

"Несколько фотографий с вечеринки по случаю дня рождения Ириши Блохиной", - подписала она кадры в соцсети.

Напомним, что ранее Анна Ризатдинова прыгнула с инструктором на парашюте. Она показала нереальные фотографии в небе. На фото гимнастка кричит, разведя руками, а волосы ее треплют по лицу. Примечательно, что девушка летела вниз в обычной одежде: бриджах, кедах и футболке, а ее инструктор был в нужной пикировке: шлеме и костюме, которых не было у Анны.

В комментариях в соцсети фолловеры гимнастки начали восторгаться ее поступком. Ризатдинова сказала, что второй раз она прыгать не будет. «Ничего себе 💥 крутышка», «Смелая», «Это нереально», «Главное, инструктор в шлеме 😂», «Супер, отличный опыт!!!», – написали в соцсети.

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