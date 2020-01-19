Известная российская певица с украинскими корнями Наташа Королева пококетничала на камеру, поздравив фанатов с Крещением

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Интсаграм исполнительницы.

Звезда российской эстрады и супруга известного танцора Тарзана Наталья Королева решила разместить снимок, который демонстрирует всю ее красоту.

Кроме того, артистка таким способом поздравила своих поклонников с религиозным праздником Крещением, который православные отмечают 19 янвая.

На фото Наташа Королева певица запечатлена в прозрачно-голубой воде. Она склонилась над красивым белым цветком. Для этого она создала соответствующий образ. Артистка выбрала простое белое платье, а также серьги-кольца украшенные жемчужинами. Ярким акцентом снимка является красный маникюр певицы и легкий нюдовый макияж.

В комментариях фолловеры пишут, что Наталья прекрасно выглядит и сравнили ее с русалкой. Правда среди фанатов нашли и такие, кто вспомнил о ее первом муже, композиторе Игоре Николаеве, отметим, что они были очень красивой парой.

«Шикарная баба . Наташка просто🔥🔥», «Красивая, красивая 👏👏👏 С Крещением господним тебя и всех людей !!!»,

«Наталья! Прикрытая ты выглядишь намного сексуальнее🤗!!»,

«Красавица, вы Наташа. Фото шикарное! С праздником вас!!»,

«Наташенька!!! Поздравляю тебя с тем ...что ...Николаеву 60...а ты. ...была сам ой яркой звездой на его небе...!!!!Это жизнь!...а ты и есть жизнь!!!»,

«Очень красивое фото👍👍👍»,

«Русалочка.❤️. А Дельфин один.. не кидайтесь на меня, мол у него Юля. Да, есть, да семья.. но не то, что то.. не то... очень жаль, что так случилось... жаль, что судьба развела..😢. Не знаю, прочтет ли это Наташа, я желаю ей счастья, помню, что она», «Супер 👏 богиня 👍💋», - пишут в сети.

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