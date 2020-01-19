Видео, которое заставит улыбнуться любого, российский шоумен опубликовал в соцсети Instagram

Карды, на которых Максим Галкин позирует в костюме муравья в студии российского телешоу, он выложил в разделе «истории» в инстаграм. Об этом пишет Politeka.net, ссылаясь на официальный аккаунт Максима Галкина в сети.

«Я еще не сработался с этим костюмом. Муравьишка. Вот мой братик Муравей идет. Егорка. У тебя тоже такая попка острая, да? У нас у всех такая острая попка», – рассказал юморист на видео.

На опубликованных кадрах Галкин крутится в своем габаритном костюме аниматора возле цветов, после чего идет навстречу маленькому мальчику в таком же костюме.

Отметим, что пользователи сети не могли прокомментировать видео, так как Галкин опубликовал его в историях в инстаграм.

Напомним, что ранее Максим Галкин решил нестандартно поздравить своего друга и коллегу по сцене Игоря Николаева с днем рождения. Так, на кадрах, которые появились на странице Галкина, он в одном белом халате исполнил известные песни своего друга. В кухне, где играли дети, он начал петь: «Я вспомню все хорошее» и «Расскажите, птицы», а также другие известные припевы песен Игоря Николаева. После чего, он с бокалом красного напротив картины с женщиной запел: «Выпьем за любовь, родная».

«Макс))))👍🏽👍🏽все можно не подпевать)))) 😂😂😂😂😂», «Вася, куда тоби подпевать? Подвывать тока! Вот я могу подпевать!», «Макс посмешил, позитивчик!!!😂👍», «и у меня день рождения)))» С днём рождения гения», «Подняли настроение 😂😂❤️», «Талантливый Максим», «Круто», «Галкин - человек с большой буквы ,без пафоса ,близок к простому народу ,уважаю», «А почему в халате?😂», – отметили в социальной сети фолловеры Максима Галкина.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

Как сообщала Politeka, Галкин показал свое 15-метровое достоинство.

Также Politeka писала, что Галкину готовят наказание в России из-за высказывания о Путине.