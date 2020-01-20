Анна Семенович показала необычный кадр с отдыха

Певица Анна Семенович, которая сейчас отдыхает на островах Сейшелы, показала роскошное фото возле водопада, поздравив поклонников с православным праздником Крещением, сообщает Politeka.net со ссылкой на личную страницу артистки в соцсети Instagram.

«С Крещением мои дорогие🙏🏼 Пусть этот мир радует вас каждую минуту , кто из вас купался в проруби? Как ощущения 👇🏼», – спросила она у поклонников в сети.

Так, на ней короткие черные шорты, черная майка и спортивные белые босоножки. Волосы певица удобно для прогулки по острову собрала в хвост. Она позирует на фоне водопада, посылая в камеру воздушный поцелуй.

В комментариях пользователи сети и фолловеры Семенович ответили, купались или нет на Крещение, и даже спросили у самой певицы, купалась она или нет. Оказалось, что Семенович ни разу не ныряла в прорубь.

«И Вас С Праздником!🙏 Ощущение нереальное 🤩как говорят вода горячая 🙂 сначала страшно, холодно, а потом когда окунулся вода тело обожгло и стало жарко», «У нас в Питере в этом году нет проруби. Можно и купаться прямо с берега! С праздником!», «Да ты наша Рыбка любимая😘🐠», «А босоножки какие красивые!!!! Я помню когда их покупали брать или не брать?! 😆 Брать! Очень красивые, для «бегать»!!!!», «Я никогда не купалась в проруби, вы Анна? ❤️», «Тебя так же, красавица», «Иногда охота окунуться зимой в прорубь, но думаю не выдержу, всё таки нужно подготовить свой организм закалкой постепенной, а потом раз... и окунуться. С Крещением! Мира и добра всем!», – написали в сети.

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