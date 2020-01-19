Такой певицу еще никто не видел

Известная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева поразила резкими изменениями во внешности

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

Так, в этот раз в ее профиле в соцсети инстаграм появилось новое фото, где она предстала лет на 40 старше.

Астафьева разрешила пользователям сети задавать вопросы и отвечала на самые интересные из них.

Так, на шутливый вопрос: «Ты с 19 мини-стринги носишь?», она ответила необычным фото, на котором состарила себя с помощью фотошопа на десятки лет.

«Все уже, сынок, иди ложись спать... Поздно о стрингах!», – написала она.

На опубликованном кадре Даша Астфьева изображена в одном бюстгалтере, а ее тело покрыто глубокими морщинами.

Фото было опубликовано в разделе «истории», поэтому фолловеры актрисы и певицы не могли прокомментировать его.

Напомним, что ранее Даша показала роскошный образ в необычном алом платье. Пикантный кадр в винтажном стиле приятно удивил фанатов актрисы, ведь Астафьева позировала с девушками в изящном образе. При этом Астафьева повернулась так, что ничего лишнего не видно, а платье, даже без глубокого декольте, выглядит весьма соблазнительно.

«Ай да Даша😍 какой же кайф», «2 фото супер!!! Шикарна💞💞💞», «Шикарно получилось ❤️😍🔥», «Роскошная!!!🤩❤️❤️❤️», «Ты всех девушек обнимаешь не за талию а за поппу??!!😍🤪», – пишут поклонники под новым постом артистки.

Ранее Астафьева показала фото в платье с глубоким декольте без белья, эффектно подчеркивая сочные формы. Рядом с ней можно заметить двух женщин. «Любови мои», - подчеркивается на другом снимке.

Обратим внимание, что поклонники звезды остались безмолвны – кадры Астафьева выбросила в Сторис.

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