В сети раскрыта истинная причина развода российской эстрадной певицы Наташи Королевой с композитором Игорем Николаевым

Пикантными подробностями поделился писатель и профессор Борис Хигер в интервью изданию "Экспресс газета".

Он утверждает, что музыкант сильно любил Наталью, однако в сексуальной жизни у супругов были серьезные проблемы.

По мнению эксперта, всему виной стал маленький половой орган Игоря Николаева.

"У Николаева – маленький член, а Наташа – женщина 'глубокая'. Фаллос Николаева не мог ее удовлетворить. А вот у Тарзана – большой член. У них прекрасный секс. На нем и держатся их отношения", – отметил писатель.

Однако ранее сама исполнительница сообщала, что причиной развода стала другая женщина. Якобы завистница увела композитора из семьи. При это Наташа Королева предположила, что соперница могла воспользоваться помощью магии.

Ранее мы писали, Наташа Королева пококетничала на камеру, поздравив фанатов с Крещением.

Звезда российской эстрады и супруга известного танцора Тарзана Наталья Королева решила разместить снимок, который демонстрирует всю ее красоту.

Кроме того, артистка таким способом поздравила своих поклонников с религиозным праздником Крещением, который православные отмечают 19 янвая.

На фото Наташа Королева певица запечатлена в прозрачно-голубой воде. Она склонилась над красивым белым цветком. Для этого она создала соответствующий образ. Артистка выбрала простое белое платье, а также серьги-кольца украшенные жемчужинами. Ярким акцентом снимка является красный маникюр певицы и легкий нюдовый макияж.

В комментариях фолловеры пишут, что Наталья прекрасно выглядит и сравнили ее с русалкой. Правда среди фанатов нашли и такие, кто вспомнил о ее первом муже, композиторе Игоре Николаеве, отметим, что они были очень красивой парой.

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