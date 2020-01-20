Певица Тина Кароль, не так давно призналась, есть ли между ней и Даном Баланом нечто большее, чем просто работа

Своими мыслями по этому поводу она поделилась с Екатериной Осадчей. По словам Тины, еще рано говорить о чем-то большем, чем просто сотрудничестве.

«Пока что рано говорить, что значит эта песня "Домой" – ухаживание или просто коллаборация двух талантливых людей. Он талантливый композитор, певец, артист. Посмотрим, пока что чего-то большего, чем цветы, «Голосу країни» и моих тыкв не было», — заявила певица во время предыдущего сезона, передает Politeka.net.

На съемках первого эфира юбилейного песенного шоу «Голос країни» поклонники пришли в восторг от ревности Тины и откровенностей Дана Балана. Напомним, в этот раз команды с подающими надежды певцами будут формировать: Тина Кароль, Дан Балан, Дима Монатик и семейная пара Потап и Настя Каменских.

Первый эфир произвёл довольно бурную реакцию среди поклонников. Пока им остается лишь догадываться, что на самом деле происходит между звездами. В этот раз после выступления Василисы Старшовой, которая выбрала себе в качестве тренера Дана, Каменских спросила Кароль, не ревнует ли она открытому поведению артиста. На что певица неожиданно ответила: "Да, я ревную" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

После Настя поинтересовалась у Дана, что на самом деле происходит между ним и Тиной и тот открыто ответил: "Ты засмущала меня впервые за многие годы. У меня появились новые чувства. Я раньше не чувствовал такого. Меня это вдохновило, и я написал целый альбом. Когда Тина Кароль рядом, я теряюсь".

Слухи о романе украинской певицы и популярного молдавского исполнителя ходят уже давно, а их поклонники внимательно следят за развитием звездных «отношений». Во время концерта «Ніч суперхітів» артисты вновь подогрели интерес к своим отношениям.

Находясь за праздничным столом, Дан Балон и Тина Кароль решили поддержать милую традицию и обменяться подарками. Певец подарил исполнительнице маленького игрушечного кенгуру, напомнив ей об их общем символе.

«В наших отношениях есть особый символ, это "Кенгуруш". Он возник на "Голосі країни". Этим подарком я хочу нам пожелать, чтобы мы в новом году наконец нашли с тобой то, что так давно искали», - заявил Балан.

Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным образом

Как сообщала Politeka, Кароль свела с ума соблазнительным нарядом

Также Politeka писала, что Тина Кароль взбудоражила своей красотой в воздушном платье