Жена известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, похвасталась идеальной фигурой

Супруга артиста родила двоих детей, но этого совершенно не скажешь, глядя на ее стройность, пишет Рoliteka.net.

Красотка находится на отдыхе с семьей, откуда постоянно выкладывает фотографии. На снимках Ирина позирует в платьях и купальниках.

Так, на одном из последних снимков Ирина также позировала в наряде для купания на фоне заката. Виды природы просто завораживают. Синее небо с красными цветами садящегося солнца просто заворожили, а изюминку пейзажу придал силуэт жены Монатика.

Красавица закинула влажные волосы набок. При этом Ирина продемонстрировала изгибы тела. Талия, грудь и ровные ножки - все идеально.

Почти за сутки пост собрал более 3500 лайков и много комментариев.

"Ох, уж эта Ира", "Это фантастика! Очень красиво))", "Ох уж эта красивая Ируня☺️😍😍😍😍😍", "Ох уж красотка💃", "Ваааау😍", "Очень красиво ❤️😻", "Красота 😍", "Красиво очень 😍", "очень сильно красивая😍🔥 Божественна😍Очаровательная😍💕", "😍 Божественная", - написали пользователи сети.

Напомним, на одном из недавних снимков Ирина предстала в красном купальнике, который просто подошел к ее стройной фигуре. Жена Монатика, видимо, бежала ее волосы развеял ветер.

Можно вдоволь насладиться фигурой Ирины: пышная грудь немного приподнялась от бега, а ровные спортивные ноги застыли в напряжении.

Ранее мы писали, что Дима Монатик с женой 1 января позировали на фоне гор и елок.

Красотка предстала в зеленой дутой куртке и без шапки. Ее волнистые волосы развеял ветер. Ирина ярко улыбалась и смотрела в камеру.

Тем временем Монатик держал камеру, чтобы сделать кадры с женой. Для выхода певец выбрал шапку и черную дутую куртку.

Напомним также, что супруга Димы Монатика поделилась снимком из США.

В кадре красотка позировала посреди улицы, с многочисленными экранами.

Позади Ирины виднеются небоскребы. Девушка улыбается и выглядит счастливой.

На жене певца - коричневое пальто, черные брюки и кроссовки. Ирина выглядит стильно и очень красиво.

Напомним, роскошная жена Монатика похвасталась формами в черном наряде: "Боже, какая ты..."

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