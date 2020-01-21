Голливудские звезды крутят громкие романы, некоторые из которых доходят до свадьбы

Знаменитости встречаются и расстаются, женятся и разводятся, как и обычные люди, пишет Рoliteka.net. Давайте вспомним пары, за отношениями которых следил практически весь мир, однако этим парам со временем пришлось расстаться.

Одна из самых ярких звездных семей - Анджелина Джоли и Брэд Питт. Пара много лет провстречалась до свадьбы. По признанию артистки, она совсем не хотела выходить замуж, но на этом настоял Питт и дети.

Нину Добрев и Йена Сомерхолдера называли одной из самых горячих пар Голливуда. Дело близилось к свадьбе, но ничего не сложилось. Одной из причин разрыва отношений стала неготовность Нины рожать ребенка.

Эштон Катчер и Деми Мур разорвали отношения в 2011 году. Причинами разлада в отношения стали разница в возрасте и пристрастие актрисы к алкоголю и легким наркотикам.

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон много раз расставались. При этом известно, что первая изменяла актеру. Сейчас у обоих новые отношения.

Бен Аффлек расстался с Дженнифер Гарнер. Причиной называют пристрастие артиста к алкоголю. Известно, что у актера появилась депрессия из-за череды неудачных ролей. Гарнер не выдержала его загулы в стрип-клубах и игру в казино.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру тоже развелись. Конкретной причины такого решения актеры не называли и каждый раз просили не вмешиваться в их личную жизнь. Однако, по словам Теру, их брак давно трещал по швам.

Джонни Депп и Ванесса Паради расстались давно. Актер уже успел жениться и развестись на другой актрисе. Источники зарубежной прессы говорят, что Паради вела себя как «настоящая стерва» в общении с родственниками Деппа и он с ней был в отношениях только из-за детей.

Напомним, Анджелина Джоли далеко не так успешна, как ее экс-муж. После разрыва отношений актриса всячески пыталась очернить репутацию Питта, чтобы выглядеть на его фоне безупречной. Поэтому, узнавая об успешности бывшего возлюбленного Джоли очень недовольна.

Брэд был намного мудрее после расставания с супругой. Мужчина не находил себе оправдания.

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