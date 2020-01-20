Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева опубликовала личный кадр с отдыха

Артистка релаксирует на одном из лучших горно-лыжных курортов мира. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.

Так на новом опубликованном Аллой снимке, она просто обескуражила видом - фон фотографии был настолько потрясающим, насколько и сама длинноногая и улыбающаяся манекенщица. Алла присела на снегу, позади нее виднеются горные вершины. Ветер приподнял волосы модели, на улице светло и можно даже сказать, что солнечно.

Идеальный, по мнению многих поклонников артистки в сети кадр, отображает всю глубину и многогранность творческой натуры самой модели - Костромичева, как известно, успевает на ТВ сниматься, и йогой занимается, и о личной жизни не забывает - она замужем и воспитывает с супругом трехлетнего сына Сальваторе.

Кроме того, поклонники отметили, что Алла прекрасно выглядит и ей очень к лицу не только откровенные наряды, но и массивная верхняя одежда и вообще - зимний вариант "прикида".

Как сообщалось ранее, украинская модель Алла Костромичева - ведущая телепроекта "Топ-модель по-украински" - опубликовала откровенное фото.

«Мои мысли тихие, спокойные и сосредоточенные. Я доверяю своей интуиции и люблю себя. Я и есть творческая энергия и я разрешаю ей течь», - пишет Алла под фото, где она запечатлена раздетой и, практически, вверх ногами.

Так на новом опубликованном фото знаменитость позирует в открытом раздельном купальнике на пляже – у самой линии моря. На фоне красочного, вероятно, заката Костромичева держится на руках и все свое тело подняла вверх – такая поза на занятиях йогой считается чуть ли не высшим пилотажем.

Поклонники стройной модели пишут массу комплиментов в комментариях под кадром с отдыха – в частности о том, насколько Алла целеустремленный человек с должной выдержкой, раз смогла так поработать над своими телом и сознанием.

Напомним, ведущая "Топ-модель по-украински" засветила идеальное тело в горячей позе.

Как сообщала Politeka, ведущая "Топ-модель по-украински" заставила краснеть горячими формами.

Также Politeka писала, что ведущая «Топ-модель по-украински» без стеснения позировала топлес.