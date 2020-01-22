Жена известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, похвасталась фигурой в купальнике 

Снимок красотки сделал знаменитый муж на пляже, пишет Рoliteka.net. На фото Ирина позирует в купальнике, стоя в голубой воде. Волнистые волосы женщина закинула набок. На глазах красавицы - темные очки. Она  подняла руки и закинула их за голову. Жена артиста ярко улыбнулась. 

При этом Монатик взял ракушку и прикрыл ею тело жены. Кроме лица, были заметны ровные стройные ножки Ирины. 

Фотография очень сияет теплотой и счастьем. 

"Современный Боттичелли или Рождение Венеры", - подписала снимок автор поста.

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За 15 минут пост собрал более 700 лайков и немного комментариев. 

"Вау😍", "Очень красиво и женственно 💃", "Богиня 😻", "Хорошо отдыха 💖💖💖", - написано под постом. 

Отметим, сейчас Дима Монатик с семьей проводит отпуск в теплых краях. Пара часто делится красивыми фотографиями, в том числе, с детьми. 

На одном из последних фото, сыновья пары наблюдают за птицей. 

"Какой прекрасный знак и кадр получился интересный 🦖🦕🌴❤️❤️", - подписала фото Ирина. 

Напомним, недавно Ирина также позировала в наряде для купания на фоне заката. Виды природы просто завораживают. Синее небо с красными цветами садящегося солнца просто заворожили, а изюминку пейзажу придал силуэт жены Монатика. 

Красавица закинула влажные волосы набок. При этом Ирина продемонстрировала изгибы тела. Талия, грудь и ровные ножки - все идеально. 

Ранее мы писали, что  Ирина позировала в рамке для фото во время отдыха. На одном из фото она пятой точкой прислонилась к рамке.

Монатик предстала в одном купальнике, правда закрытом. 

"Слишком много восхитительных мест для «Фото на память» ...Красиво,невозможно красиво вокруг", - написала Монатик.

Под фото сразу написал и Дмитрий. Он поставил три смайлика огня. 

Ранее сообщалось, что Ирина позировала в белом пляжном наряде с ярким принтом. 

Ветер развеял волосы супруги артиста, а также приоткрыл ее спинку. 

Заметен ровный загар на теле жены певца. 

Стройные ножки и точеная фигурка, а также пляж с голубой водой - в этом фото прекрасно все. 

Напомним, роскошная жена Монатика похвасталась формами в черном наряде: "Боже, какая ты..."

Как сообщала Politeka,  жена Монатика покорила образом в экстремальном мини: "Я тоже хочу..."

Также Politeka писала о том, что  жена Монатика сверкнула роскошными формами, не удержался даже муж: "Все тает!"