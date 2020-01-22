20 января в Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония Screen Actors Guild Award

На мероприятии проходило вручение наград от Гильдии киноактеров США, пишет Рoliteka.net.

Множество знаменитостей посетило мероприятие, в том числе актрис таких как: Дженнифер Лопес, Скарлетт Йоханссон, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Марго Робби, Рене Зеллвегер, Николь Кидман, Кэтрин О’Хара и других.

Предлагаем посмотреть самые яркие образы церемонии.

Так, на представленном фото позируют Зои Кравиц и Николь Кидман. Первая выбрала платье от Oscar de la Renta, а вторая элегантный наряд синего цвета.

Дженнифер Энистон в белом платье Dior смотрится изящнее актрисы в розовом наряде с пышной юбкой.

Дженнифер Лопес выбрала черное платье от Georges Hobeika, Скарлетт Йоханссон - откровенный наряд от Armani Prive.

Риз Уизерспун выбрала переливающийся наряд от Celin и смотрелась великолепно.

Марго Робби удивила выбором наряда, она не смотрелась также элегантно, как ее коллеги.

Рене Зеллвегер выглядела изящно, очень стильно и привлекательно в длинном платье с вырезом в районе ноги.

Звезда "Один дома" Кэтрин О’Хара выбрала золотистый наряд и дополнила его сумочкой в тон.

Напомним, Дженнифер Лопес и ее парень Алекс Родригес теперь всюду появляются вместе - они долго встречались и не так давно обручились. Пара посетила светское мероприятие.

44-летний Родригез надел классику черного цвета, а его дама блистала с лаконичной прической, вечерним макияжем на лице и, вероятно, в бриллиантах.

Напомним также, что Брэд Питт очень эмоционально поздравил бывшую жену Дженнифер Энистон с победой, не стесняясь огромного количества присутствующих на премии Screen Actors Guild Award. Трогательный момент, не ускользнул от внимания камер.

Ранее мы писали, что Николь Кидман появилась в идеальном ретро-купальнике нежного голубого цвета. Аккуратные рюши на лифе визуально увеличили грудь артистки, а плавки с высокой посадкой сделали ее стройнее. Правда, Кидман и сама по себе выглядит сногсшибательно в свои 52 года. Звезда держит себя в отличной форме – всегда стройная и подтянутая.

Напомним, Politeka писала о наиболее ярких образах, в которых актриса Дженнифер Энистон побывала на публике.

Как сообщала Politeka, бывшая жена сделала все, чтобы заполучить Питта обратно: всплыла пикантная правда, "тайно сняла...".

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