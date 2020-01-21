Россияне приходят на могилу известного певца Игоря Талькова, чтобы исцелить себя и своих близких от недугов и зависимостей.

Как сообщают российские СМИ, на могиле артиста на Ваганьковском кладбище всегда есть посетители. Люди приходят туда, считая, что там происходят чудеса. В основном, здесь бывают женщины средних лет. Они верят, что могила погибшего музыканта может исцелить их мужей от алкоголизма, наркомании и сглаза. Кроме этого, поклонники Талькова верят, что покойный музыкант - великий избранник Божий. У него якобы был дар, как и у его подруги Джуны.

Отметим, что верующие не просто так приходят на могилу к артисту. Существует определенный ритуал. Как рассказала одна из посетителей Ваганьковского кладбища журналистке, прийти на могилу к музыканту ей предложила ясновидящая. Она рассказала, что нужно три дня приходить на могилу и читать молитвы из напечатанного в 2017 году «Акафиста святому мученику Игорю (Талькову), русскому сладкопевцу».

Работница кладбища Мария Петровна рассказала работникам СМИ, что на могилу не зарастает тропа. Постоянно приходят женщины, молятся, целуют крест.

«Хорошо хоть сатанисты перестали к Игорю ходить. Они раньше на его могиле свои обряды совершали, а мы потом дохлых крыс да кошек убирали», - рассказала женщина.

Напомним, что Игорь Тальков был убит в октябре 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» во время перестрелки с охранником певицы Азизы.

Кстати, Тальков не единственный музыкант, на чью могилу за помощью ходят люди. После смерти 38-летней Юлии Началовой к ней на могилу начали ездить туристы. Всему виной телеведущий Андрей Малахов, который пустил слух, что крест на могиле артистки обладает целебными свойствами.

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