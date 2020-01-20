Популярний співак Девід Олні помер на сцені під час виконання пісні.

Артист давав концерт в Санта-Роса-Біч у Флориді. Як розповіла співачка Емі Рігбі на своїй сторінці в Фейсбук, він співав третю пісню, потім раптом зупинився, вибачився і закрив очі. Його підборіддя опустилося на груди.

Шанувальники музиканта не відразу зрозуміли, в чому справа, тому що артист так і залишився сидіти на стільці посеред сцени. Він не тільки не впав зі стільця, але і не випустив з рук гітару.

"Він був дуже нерухомий, сидів прямо з гітарою, одягнений в самий класний капелюх і красивий іржавий замшевий піджак, над яким ми сміялися, бо за вікном йшов пекельний дощ…", - поділилася спогадами Рігбі.

Коли оточуючі зрозуміли в чому справа, музиканта намагалися реанімувати, але було вже пізно. За попередніми даними, Олні помер від серцевої недостатності.

Девід Олні – популярний американський фолк-виконавець. Йому був 71 рік. За своє життя він випустив понад 20 альбомів.

Зазначимо, що артисти досить часто помирають на сцені. Це стосується як музикантів, так і акторів театру. Як правило, це люди, які дуже люблять свою професію і до останнього виступають перед глядачами незважаючи на вік і стан здоров'я. На сцені померли актори Андрій Миронов і Віталій Соломін (грав доктора Ватсона в радянському фільмі), музиканти Олександр Барикін і Ігор Тальков. У 2019 році перед концертом помер російський репер Децл.

При чому деякі актори і музиканти раптово вмирали. Наприклад, Андрій Миронов не встиг дограти спектакль. Під час своєї сцени він покосився і почав сповзати по стінці, вимовляючи фразу з вистави «Шура, голова болить…».

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