Актриса наконец-то ответила, что для нее значит влюбленный взгляд бывшего мужа

Дженнифер Энистон прокомментировала инцидент с объятиями с Брэдом Питтом на SAG Awards 19 января

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на интервью Дженнифер Энистон для интервью Extra TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Воссоединение, пусть и временное, Брэда Питта и Дженнифер Энистон на красной дорожке SAG Awards 2020 затмило, пожалуй, все, что происходило на церемонии. Кадры, где бывший муж Анджелины Джоли буквально схватил Энистон за руку, чтобы она не уходила, разлетелись по таблоидам как горячие пирожки.

Журналисты смогли урвать несколько минут с актрисой, чтобы та объяснила, что же все-таки произошло между бывшими супругами. Дженнифер Энистон ничего особенного на кадрах, которые обсуждают все, не увидела.

В коротком интервью она призналась, что чувствует, получая такую поддержку от экс-супруга.

«Это очень мило. Мы ведь все выросли вместе. И это просто очень веселая ночь для того, чтобы отпраздновать, подбодрить друг друга и продолжить работать», — сказала Джен.

Напомним, что встреча актеров Брэда Питта и Дженифер Энистон на SAG Awards 19 января стала причиной бурных обсуждений. Бывшие супруги обнимались, держались за руки и смотрели друг на друга с обожанием. Известный эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала о том, что они действительно значат друг для друга.

«Брэд и Джен - одна из тех голливудских пар, которых фанаты всегда будут видеть как тех, что созданы друг для друга, несмотря на их развод и его брак с Анжелиной. Теперь настал момент, когда они одиноки и выглядят великолепно. Похоже, что судьба подталкивает их назад к той же самой романтической линии сюжета, которую они оставили в 2005 году", - объяснила Джеймс.

В частности, психолог обратила внимание, что при встрече Питт схватил Энистон за запястье.

Напомним, Politeka писала о наиболее ярких образах, в которых актриса Дженнифер Энистон побывала на публике.

Как сообщала Politeka, бывшая жена сделала все, чтобы заполучить Питта обратно: всплыла пикантная правда, "тайно сняла...".

А еще сообщалось, что одна из самых известных голливудских пар встретятся на съемочной площадке: ими будут Брэд Питт и Дженнифер Энистон.