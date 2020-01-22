Соня Кей отметила, что готова делать "все, что угодно"

Племянница певицы Софии Ротару Соня Кей решила в центре города впасть в детство и побаловаться на городской лавочке

Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на личную страницу в Instagram Сони Кей.

На фото девушка в зимней одежде и кедах забралась с ногами на скамейку и начала болтать ногами в воздухе. В этот момент она попала в кадр. Также певица Соня Кей показала еще несколько кадров со своей прогулки по Херсону. Она по-разному позировала сидя на желтой скамье и улыбалась.

Отдельно стоит отметить ее необычный наряд: джинсы с дырками на коленях, кеды с розовой подошкой, длинная толстовка сиреневого цвета и черная дутая куртка с черной кепкой. В целом, девушка выглядит больше как неряшливый подросток, а не украинская попдива.

Интересно, что в Херсоне, судя по фото звезды, совсем тепло: на фоне Кей яркая зеленая трава в парке и блики солнца.

«Сегодня такое настроение, что хочется снова почувствовать себя ребенком и баловаться, веселиться и есть все, что угодно! А какое у вас настроение сегодня?», – объяснила она свое поведение в парке и спросила о настроении у своих фолловеров.

В комментариях к снимку девушке написали, что она красотка и почти никто не поделился с ней своим настроением в первые полчаса после публикации фото.

«Я походу ребенок по жизни», «Это круто», «Красотка», – пишут в сети.

Напомним, что ранее Соня Кей позировала в Торговом центре в Киеве. На фото она сидит в желтом кресле, улыбаясь и закинув ногу за ногу. Ее внешний вид удивил фолловеров, ведь девушка оделась во все черное.

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