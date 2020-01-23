Анджелина Джоли не сомневается, что ее звездный брак распался по вине Брэда Питта

Об этом пишет британское издание ОК.

Недавно 56-летняя звезда Голливуда получил награду SAG Awards за съемки в фильме «Однажды в...Голливуде».

На сцене Брэд Питт пошутил, что ему было тяжело перевоплотиться в персонажа.

«Давайте будем честны, это был сложный этап моей жизни. Парень, который поднялся так высоко и совсем не ладил со своей женой на протяжении большого отрезка времени», — эмоционально признался актер.

Как оказалось, это заявление очень сильно задело Анджелину Джоли. Актриса пришла в ярость из-за того, что он позволил себе публично высказаться о семейных проблемах.

«Анджелина считает, что сказать о таком на премии — это все равно, что поведать о проблемах в отношениях в комнате, в которой сидят незнакомцы. Ее очень задело такое неуважение», - рассказала в комментарии журналистам подруга актрисы.

Более того, его взбесил тот факт, что бывшую возлюбленную Брэда Питта Дженнифер Энистон рассмешила его речь на церемонии.

Джоли не сомневается, что их брак распался по вине Брэда Питта, ведь он якобы много выпивал и не мог контролировать эмоции.

Стоит отметить, что звездный конфликт между тремя актерами продолжается с 2004 года, когда после съемок "Мистера и миссис Смит" Брэд Питт ушел к Анджелине Джоли.

Уже после расставания звездной семьи Энистон позволила себе неосторожное высказывание, заявив, что громкий развод бывшего мужа — это карма. А поведение Брэда и Дженнифер на церемонии награждении довели Джоли до бешенства.

«Ее раздражают слухи о Брэде и Дженнифер. Она очень подавлена из-за того, что они так сдружились», — добавил инсайдер, приближенный к актрисе.

Ранее мы сообщали о том, что встреча Брэда Питта и Дженнифер Энистон на SAG Awards 19 января стала причиной бурных обсуждений.

Бывшие супруги обнимались, держались за руки и смотрели друг на друга с обожанием. Известный эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала о том, что они действительно значат друг для друга.

«Брэд и Джен - одна из тех голливудских пар, которых фанаты всегда будут видеть как тех, что созданы друг для друга, несмотря на их развод и его брак с Анжелиной. Теперь настал момент, когда они одиноки и выглядят великолепно. Похоже, что судьба подталкивает их назад к той же самой романтической линии сюжета, которую они оставили в 2005 году", - объяснила Джеймс.

В частности, психолог обратила внимание, что при встрече Питт схватил Энистон за запястье.

Напомним, Politeka писала о наиболее ярких образах, в которых актриса Дженнифер Энистон побывала на публике.

Как сообщала Politeka, бывшая жена сделала все, чтобы заполучить Питта обратно: всплыла пикантная правда, "тайно сняла...".

А еще сообщалось, что одна из самых известных голливудских пар встретятся на съемочной площадке: ими будут Брэд Питт и Дженнифер Энистон.