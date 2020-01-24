Жена известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, опубликовала новое фото в купальнике

Супруга знаменитости часто радовала своих поклонников снимками с курорта, однако, по ее словам, отдых подходит к концу, пишет Рoliteka.net.

Ирина опубликовала снимок в черном сдельном купальнике. Женщина похвасталась роскошными формами. Жена артиста выставила стройную ножку вперед, и положила не нее руку. Глубокое декольте купальника чуть приоткрыло грудь красотки, подчеркнув ее аппетитные прелести.

Волнистые волосы Ирина закинула набок. Завершали ее образ темные очки.

Стоит отметить, за время отдыха красавица приобрела красивый ровный загар, словом: "Королева красоты".

Позировала жена Монатика на пляже под навесом из сухой травы. Позади виднелись зеленые деревья и здание.

"Спам из рая подходит к логичному завершению. С благодарностью и любовью в 2020🌴❤️☀️〽️", - подписала снимок Ирина.

За час пост супруги Монатика собрал более 1000 лайков и один комментарий в виде смайликов.

Напомним, недавно Ирина позировала стоя в воде, а ее знаменитый муж фотографировал.

Ирина позировала в купальнике, закинув волосы набок.

Жена артиста ярко улыбнулась.

При этом Монатик взял ракушку и прикрыл ею тело жены. Кроме лица, были заметны ровные стройные ножки Ирины.

Фотография очень сияла теплотой и счастьем.

Ранее мы писали, что Ирина предстала в коротком, свободном пляжном платье. Ее голову и глаза прикрыла от солнца шляпка.

Красавица продемонстрировала стройные ножки и улыбнулась.

В руках жена Монатика держала коктейли.

"Понедельник рекомендуют начинать с позитива☀️❤️🐒", - написала жена артиста.

За четыре часа пост красотки собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

Напомним также, что Ирина Монатик поделилась снимками в Инстаграм. На одном из них семья была вся вчетвером: сама Ирина, Дмитрий и их двое замечательных малышей.

"Тотальная любовь🥰. огромнейший привет всем нашим людям☀️искренне желаем Вам любви,добра и мира 🥰❤️". - подписала этот милый кадр жена певца.

Стоит отметить, что геометку семья не ставила, решив затеряться посреди океана.

Напомним, роскошная жена Монатика похвасталась формами в черном наряде: "Боже, какая ты..."

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