Александр Цекало так и не смог сохранить с бывшей женой Викторией Галушко дружеские отношения

Об этом пишет Стархит.

Как известно, Александр Цекало со своей новой женой Дариной Эрвин живет в США, куда к ним прилетают погостить дети актера от третьего брака.

Между бывшими супругами довольно натянутые отношения и они общаются только через адвокатов.

«Эрвин быстро нашла общий язык с Сашиными детьми. Александра и Михаил редко, но приезжают к ним в гости в Лос-Анджелес. Правда, дома Цекало запрещает говорить о маме. У него остался осадок после расставания», - признался в комментарии источник из звездной семьи.

Что касается новой 28-летнй жены Дарины Эрвин, то Александр Цекало очень гордится ее финансовой независимостью, поскольку она занимается продажей картин. Но ранее он не жалел на нее денег, лишь бы она взяла его фамилию.

«Мы часто видим их на берегу занимающимся серфингом. Сначала доской овладела девушка, потом присоединился ее мужчина», - рассказал посетитель одной из местных спортивных школ.

Звездную пару, которая зарегистрировала свой брак в Беверли-Хиллз, можно увидеть не только в Лос-Анджелесе, но и в Нью-Йорке, где у Дарины Эрвин живут близкие.

«У Дарины там живет семья. Она обожает возиться с маленькой сестренкой и братом: гуляют вместе, ходят по магазинам, аттракционам», — продолжают приятели пары.

Стоит отметить, что до этого Цекало был в браке с сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушко. У пары есть общие дети. Не исключено, что в будущем продюсер снова познает счастье отцовства, но теперь уже с новой супругой.

К слову, Дарина ранее была моделью, правда, как удалось узнать журналистам, она неоднократно ложилась под нож пластического хирурга, переделывая свою внешность.

Тем не менее красотка все же зацепила Цекало. Впервые пару увидели в итальянском ресторане Москвы в ноябре 2018 года. Шоумен и его спутница не скрывали своих чувств, сидели в обнимку и романтично шептались.

Напомним, Цекало бросил сестру Брежневой ради любовницы: пластика, и роскошь и свадьба в США.

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