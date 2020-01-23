Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников.

Так, во время новой фотосесси Даша позировала в необычном наряде - бело-черном костюме, состоящем из корсета и светлого цвета бусин, полностью украшающих наряд и прикрывающих тем самым ее грудь.

При этом формы артистки едва ли прикрыта специальной вставкой. Пикантный кадр в дерзком стиле приятно поразил поклонников, однако они не смогли прокомментировать новый пост, поскольку кадры Даша представила в разделе Стори.

Ранее Астафьева предстала перед поклонниками в необычном образе. Девушка позировала в платье с глубоким декольте, которое состоит из шариков черного цвета. Образ она дополнила украшениями в тон, которые состояли из таких же шариков, что и платье.

Волосы Астафьева уложила в стиле "Великого Гэтсби" и выбрала вечерний макияж с акцентом на глазах. Глаза звезда подчеркнула черной подводкой и тушью, а на губы нанесла нежно-розовую помаду.

К сожалению поклонники не смогут оставить свои комментарии для Даши Астафьевой, ведь снимком звезда поделилась в своем Instagram-Stories.

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