Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

Слава Каминская решила отдохнуть вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями. Время отдыха, подошло к концу, поэтому совсем недавно она показала милый снимок из аэропорта на котором позировали ее сын Леонард и дочка Лаура. Позже выяснилось, что детки заболели, причем больше всех пострадал сын певицы.

Сама Каминская сообщила об этом в Инстаграм и рассказала, как проходит лечение. После Слава решила показать себя в домашнем виде во время поездки в больницу. Отметим, звезда некоторое время не обновляла ленту социальной сети, однако сегодня решила исправиться и представила сразу несколько роликов с поликлиники, куда направлялась.

До этого также Слава похвасталась не менее милым кадром с детками, но уже на самом отдыхе. Дети выглядели очень счастливыми, обнимаясь с мамой и находясь у той на руках.

«Первый раз на моря заграничные я попала в 20 лет ))) Это были съёмки одного проекта , которые проходили на Сейшелах 😍😍😍😍😍 и это были незабываемые эмоции ❤️ Сказать , что я офигела - ничего не сказать 😂🎄До этого летние каникулы проходили на пляжах Мариуполя , а зимние на пляжах Одессы 😂

Хотя в этом тоже была своя романтика🤣 Но сверстники утверждали , что я не видела жизни 🤣 и рассказывали про пляжи Египта и Турции , манго , бананы, папайю, маракуйю, ананасы ( все , кроме бананов видела только на картинках )😢🥺🤪 Не знаю , правильно ли я делаю , что пытаюсь с мелкими учить географию по штампам в паспорте, но мне кажется , что так веселее и более познавательнее 🤣 А ещё гештальт закрываю заодно 🤣», – пишет Слава, раскрыв таким образом цель поездки.

Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях

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