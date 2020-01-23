Одна из самых эффектных красавиц-артисток Студии «Квартал 95» Лали Эргемлидзе порадовала поклонников откровенным селфи

Свою пышную грудь певица решила показать "не просто так", а с намеком на то, что примерила образ одной из секс-символов ХХ века. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Голосистая Лали не так часто радует поклонников пикантными кадрами, но на сей раз игривая грузинка-красавица решила примерить образ, вероятно, легендарной Мерлин Монро и сделала яркое селфи.

На снимке артистка в, скорее всего, парике-блонд, алом наряде со смелым декольте и немного кривляется на камеру. "Невзначай", исполнительница сверкнула и своей пышной грудью на ярком фото.

Поклонники тут же зашумели о красоте Лали - комментариев под фото не так много, однако подписчиков очень радует откровенность и позитивный настрой красавицы-артистки из "Женского квартала".

А ранее Лали буквально выпятила на камеру свою пышную грудь и другие, привлекающие внимание противоположного пола, женские прелести.

Не так давно голосистая Лали родила, но на ее фигуре, это, похоже, никак не отразилось. В черном наряде, состоящем, вероятно из пиджака или подобной по форме накидки в пол, короткой юбки да еще и с прозрачными чулками в сетку - артистка выглядела просто невероятно привлекательно:

«Дама у куста в ожидании своего выхода на сцену 😘 Подсмотрела», - подписала артистка откровенную и стильную фотографию.

Поклонники, все, как один, «затянули песню» о красоте Лали:

«Вау»

«Огонь»

"Красавица"

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» показал, кто стоит за Поляковой.