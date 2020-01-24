Горе настигло семью звезды фильма "Москва слезам не верит" Раисы Рязановой

22 января у известной россиской артистки скончался 51-летний сын - актер Данил Перов. По данным СМИ, у мужчины внезапно оторвался тромб, пишет Рoliteka.net.

24 января в театре "Содружество актеров Таганки" прошла гражданская панихида.

75-летняя мать Перова первая подошла к гробу, и сильно плакала.

Коллеги выразили соболезнования и вспоминали Данила, как талантливого актера.

Далее траурный кортеж переместился в храм Живоначальной Троицы в Серебряниках в Москве, где прошло отпевание артиста, после чего похоронили на Троекуровском кладбище.

Стоит отметить, что на данном кладбище также была похоронена певица Юлия Началова, которую похоронили рядом с основателем НТВ Игорем Малашенко.

Место обошлось в 1,3 миллиона рублей. У Рязановой не было столько денег, однако благодаря содействию депутата Оксаны Пушкиной, было написано письмо правительству и артистке выделили деньги из бюджета.

Примечательно, что Данил Перов похоронен совсем недалеко от Юлии Началовой, которая не единожды бывала на спектаклях артиста. Теперь, можно сказать, Юлечка рядом будет всегда...

Известно, что Данил Перов проработал в театре «Содружество актеров Таганки» с 1994-го года.

Впервые в кино он сыграл с Раисой Рязановой в фильме «День и вся жизнь» в 1992 году. Всего он появлялся в фильмах около 60 раз, в том числе в сериале «След».

У артиста осталась невестка Алена и 29-летний сын Андрей.

Напомним, российская актриса Елена Скороходова сообщила детали смерти.

"У Раисы Ивановны Рязановой умер единственный сын Даниил. 1968 года рождения. Какая боль! Причина – тромб. На фото она с сыном и внуком. Хорошо, что есть внук, но пережить сына – это страшно", - написала она на своей странице в Facebook.

Ранее мы писали, что несмотря на успех картины, в карьере Раисы Рязановой не произошло ничего экстраординарного, а в 80-е ей и вовсе стали предлагать только эпизодические роли. Тогда, чтобы выжить, Рязанова сдавала свою квартиру и «бомбила» на автомобиле.

Напомним, известный российский актер театра и кино пережил утрату.

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