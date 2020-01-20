Известный российский актер театра и кино Борис Клюев пережил утрату

Сценарий развития событий личной жизни актера сравнится разве что с глубочайшей драмой. Артист очень хотел сблизится со своим единственным сыном, но так и не смог этого сделать… Об этом пишет « Starhit ».

Борису Клюеву 75, он блистал не экране не одно десятилетие, в том числе, в качестве приглашенной звезды в популярном в свое время сериале «Воронины».

Так в далеком 1969 году первая супруга Клюева родила им сына Алексея, но вскоре пара развелась, потому как сам Клюев к отношениям готов не был и с мальчиком актер после не общался. Не так давно стало известно о том, что единственный сын знаменитости умер:

«У нас с бывшей женой была договоренность, что я не буду общаться с сыном Алексеем до тех пор, пока он не станет взрослым. Но я не успел — сын месяц не дожил до 24-летия. Может, это и благо, что мы не общались с Алексеем», - сказал Клюев в интервью и добавил:

«Может, от чего-то худшего это все меня уберегло».

Официальная версия кончины сына Клюева Алексея - сердечная недостаточность, но актер уверен, не все так чисто:

«Это, конечно, удобная фраза со стороны врачей — сердечная недостаточность. Но я в это не верю. Сын занимался карате, спортом, был очень физически развитым и здоровым парнем. Что это было? Я не знаю. Не хочу говорить о том, чего не знаю».

Клюев был женат дважды, а в третьем браке живет до сих пор - в этом году он отметит 45-летие семейной жизни с супругой Викторией, но у пары нет детей:

«Сейчас продолжаю работать. Я спокойно отношусь к любому исходу. Отношусь спокойно и к тому, что Господь может меня забрать».

Ранее сообщалось о том, что коллеги известного российского актера театра и кино Бориса Клюева подтвердили, что он уже не первый год борется с онкологическим заболеванием

Звезда популярного сериала «Воронины» неоднократно отрицал свое тяжелое состояние и проблемы с легкими.

О том, что у актера действительно рак, заговорил режиссер Владимир Бейлис. По его словам, актер скрывает плохое самочувствие и продолжает работать, несмотря на трудности.

«У него действительно рак легких, но никто не знает, как он чувствует себя на самом деле. Он периодически находится в больнице, делаются все необходимые процедуры, чтобы ему стало легче», — рассказал Бейлис.

Режиссер также отметил, что работа Клюеву дается нелегко, однако он не опускает руки.

«Он более или менее часто приходит в театр, работает, играет на сцене. Ему сложно, конечно, но он старается держаться в форме. Периодически ложится на процедуры в больницу», — добавил Бейлис.

А соседи Клюева рассказали, что артист недавно появлялся дома, а потом поехал на дачу. Вероятно, Клюев проходит лечение амбулаторно.

Напомним, у известного российского артиста врачи диагностировали серьезное заболевание легких. Об этом сообщали российские СМИ.

«Народный артист России Борис Клюев обратился в медицинский центр из-за проблем с легкими. Врачи диагностировали у него тяжелое заболевание, ему предстоит долгое и сложное лечение», — говорится в сообщении.

Следует уточнить, что украинским зрителям актер мог запомниться благодаря роли Николая Петровича в российском телесериале «Воронины». При этом свою болезнь сам актер прокомментировал следующим образом.

«Сдаваться не собираюсь», — сказал Клюев.

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

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