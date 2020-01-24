Украинская певица Тина Кароль рассказала, как они вместе с 11-летним сыном Вениамином пережили самые страшные моменты в жизни

Так, артистка поделилась своими переживаниями в интервью "СЛАВА +". В 2013 году Тина потеряла мужа, продюсера Евгения Огира, с которым они вместе воспитывали сына. На 33-м году жизни Огир умер из-за рака желудка. Тина призналась, что сын помнит папу, порой, это даже ее пугает.

"Веня любит папу... У него такая память, что он меня порой пугает даже. Он может вспомнить младенчество... И он помнит, что ему говорил папа, какие приколы были... Вообще он копия он, если честно. Такая же фигура, такой же "пухлыш" мой", - поделилась Кароль.

По ее словам, смерть Жени стала настоящим ударом и для нее, и для Вени. Артистка поделилась, как объяснила сыну уход папы. Тина уверена, что "научный подход" лучше выдуманных сказок про небеса.

"Это травма... Самое главное объяснить, что это не ссора, никто не ушел, тебя не кинули, тебя не обидели. Как только ты начинаешь выдумывать сказку, "улетел", "ушел, обещал вернуться...", ну, любую сказку... Надо просто, как есть. Вот болезнь, вот клетка, вот желудок, вот причинно-следственные связи... Анатомия, книга, открывается, и... когда происходит с научной точки зрения, оно все по другому", - призналась Кароль.

Знаменитость добавила, что муж боролся со страшным недугом как мог. Евгений пытался все контролировать, даже, когда тело перестало его слушаться. Он до последнего пытался продавать концерты супруги, пока, как призналась сама Тина, она не отобрала у него телефон.

"Женя не хотел уходить... Он боролся до конца, когда уже сознание было таким... что он не владел своим телом. Он пытался мозгом держать все в голове. Он мне не рассказывал, что, где, кто делал ремонт, где какая проводка, где вообще лежат деньги, у кого какие бартеры, кто давал предоплаты, кто не давал... и он пытался продавать концерты. Я у него забрала телефон. Потому что это было уже беспамятство. И у нас было совместное имущество... Он настолько не хотел уходить, что даже не позаботился о том, чтобы подписать завещание. И я не смогла этого сделать за него", - откровенно рассказала Кароль.

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