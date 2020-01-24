Известная украинская певица Анастасия Приходько похвасталась отдыхом с мужем во Франции

На снимке Анастасия позирует со своим супругом Александром. Она задрала одну ногу и целует мужа в щеку. Парочка оделась по погоде в теплую одежду. Муж Приходько не забыл и о шапке. На фоне можно увидеть фонари, деревья, а также главную достопримечательность Парижа - Эйфелеву башню. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Юху", - подписала кадр Приходько.

На втором снимке Анастасия уже позирует на фоне реки или канала однаа, в дневное время. Приходько решила сделать фото с распущенными волосами и в черной одежде.

"Последний день и домой)))", - написала знаменитость под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под кадрами:

"Тебе очень идет Париж", "Встала и пошла", "Когда ждатаь важу премьеру".

Ранее мы сообщали, что Анастасия Приходько откровенно рассказала о большом кризисе в семье и как чуть не развелась с мужем.

Известно, что Приходько официально вышла замуж в 2013 году. Избранником женщины стал мужчина по имени Александр. Пышных торжеств не закатывали, пара просто расписалась в спортивных костюмах. Уже в 2015 году у них родился сын Гордей. Но вот через пять лет супружеской жизни у них настал кризис в отношениях, который чуть не привел к разводу.

Сообщалось, что Приходько жестко высказалась об участии на «Евровидении» от России.

32-летняя Приходько рассказала, что в 20 лет решила покинуть Украину, так как в этой стране у нее не складывалась карьера.

Она стала победительницей шоу Первого канала «Фабрика звезд 7», а затем начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. По ее словам, во время поездки на «Евровидение» она не связывала свое участие с Россией.

Напомним, Приходько ушла из музыки в прокуроры и нарвалась на гнев украинцев

А еще Politeka писала, что Звезды Анастасии Приходько больше нет, появилось тревожное обращение

Также Politeka сообщала, что Приходько раскрыла семейную тайну и заговорила не о муже



