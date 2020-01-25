Стало известно, как именно герои сериала "Друзья" провели последний день съемок

Об этом пишет Politeka.net.

Архивное фото, которое ранее не видели в сети, в своем личном Instagram опубликовала актриса Кортни Кокс.

Как известно, в 2019 году сериал "Друзья" отпраздновал свое 25-летие. Тогда же появилась информация о том, что боссы американского телеканала HBO задумываются о продолжении сериала.

Пока съемки нового проекта не стартовали, Кортни Кокс решила порадовать поклонников раритетным снимком, который был сделан в последний день съемок сериала "Друзья".

"Тайная вечеря" перед записью "Последней вечеринки" 23 января 2004 года", – говорится в подписи к опубликованному снимку.

В кадре были запечатлены сама Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан.

Первой отреагировала Энистон, которая оставила под публикацией плачущий смайл. В целом, архивное фото оценили почти 3 млн человек.

"Кортни Кокс знает, как собрать побольше лайков: последний ужин перед записью финального эпизода «Друзей». Дженнифер Энистон рыдает в комментариях, да и на фото её вот-вот пробьёт на слезу. Хорошие были времена!", - говорится в публикации Telegram-канала "Только никому", который также обнародовал архивное фото в сети.

Ранее мы рассказывали о том, что Дженнифер Энистон наплевала на искренние чувства Брэдда Питта.

Сейчас в сети ходят слухи что актриса и ее бывший муж Брэд Питт хотят воссоединиться. Однако папарацци подловили Энистон с другим мужчиной.

В частности, Дженнифер и Уилла заметили гуляющими по пляжу, и ведущими увлеченную беседу. Пара выглядела отнюдь никак друзья, а как влюбленные.

Бывшая жена Анджелина Джоли, которая, по слухам, всегда ревновала Брэда Питта к Дженнифер Энистон, теперь может спать спокойно. Известно, что Энистон отпраздновала день рождения в шумной компании в Мексике, а когда все гости разошлись, Спек остался с ней наедине.

Стоит отметить, что Джен и Уилла видели вместе и ранее, например, на тайном свидании в ресторане. Но в социальных сетях ходят предположения, что Дженнифер Энистон с помощью Спека хочет заставить поревновать своего бывшего возлюбленного Брэда Питта.

Также мы рассказывали о воссоединении Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Дело в том, что Брэд Питт очень эмоционально поздравил бывшую жену с победой, не стесняясь огромного количества присутствующих.

Оба актера были номинированы на премию: она за лучшую женскую роль в сериале «Утреннее шоу», он — за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в Голливуде»; и оба выиграли.

Репортерам удалось сфотографировать нежный момент между двумя, когда Дженнифер уходила со сцены, за которой ее ждал бывший муж. Вероятно, они обменялись взаимными поздравлениями, но сделали это максимально интимно, несмотря на десятки камер вокруг.

Кроме этого, Politeka писала о наиболее ярких образах, в которых актриса Дженнифер Энистон побывала на публике.

Также напомним, что Джоли сделала все, чтобы заполучить Питта: всплыла пикантная правда, "тайно сняла..."

А еще сообщалось, что одна из самых известных голливудских пар встретятся на съемочной площадке: ими будут Брэд Питт и Дженнифер Энистон.