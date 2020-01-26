Голливудская актриса Дженнифер Энистон заменила популярнейшую в США телеведущую Эллен Дедженерес на ее авторском проекте.

Фотографии с вечернего шоу опубликовала на своей странице в Инстаграм певица Селена Гомес, которая стала гостьей вечера, передает Politeka.net.

«Вчера было так весело! Дженнифер была такой значимой фигурой в моей жизни. Я люблю ее юмор, ее грацию и ее сердце! Посмотрите интервью, во время которого я все время на нее смотрю!», - подписала Селена пост с серией снимков.

Поклонники артистки были в восторге от экспериментального формата шоу. Они похвалили Энистон и Гомес за прекрасный внешний вид.

«Пара королев», «Я люблю вас обоих!! Мне повезло работать с такими удивительными женщинами!», «Это так мило с твоей стороны», «Видя твою улыбку, я тоже счастлив. Вы, ребята, как мать и дочь», «Лучший дуэт! Вы двое так здорово смотритесь вместе. Люблю вас обоих», - отметили фанаты певицы.

Один из подписчиков обратил внимание на то, что «Эллен выглядит по-другому». Эта шутка будет понятна американскому телезрителю, который обожает «Шоу Эллен Дедженерес». Это шоу выходит с 2003 года. Его бессменной ведущей является актриса и комик Эллен Дедженерес. За время существования шоу было отснято более 2,5 тыс. эпизодов. Как правило, к Эллен в гости приходят звезды, у которых она берет интервью и проводит с ними различные интерактивы.

В этот раз ведущей шоу стала звезда телесериала «Друзья» Дженнифер Энистон, которая на днях была признана лучшей актрисой драматического сериала за роль в сериале «Утреннее шоу». Видимо из-за этого Эллен решила провести такой эксперимент со своим проектом. Интересно, что во время телешоу Дедженерес шуточно возмущалась в Инстаграм, что Джен «украла» ее шоу.

Во время интервью Гомес вспомнила момент первой встречи с любимой звездой.

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