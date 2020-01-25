Стало відомо, як саме герої серіалу "Друзі" провели останній день зйомок

Про це пише Politeka.net.

Архівне фото, яке раніше не бачили в мережі, в своєму особистому Instagram опублікувала актриса Кортні Кокс.

Як відомо, в 2019 році серіал "Друзі" відсвяткував своє 25-річчя. Тоді ж з'явилася інформація про те, що боси американського телеканалу HBO замислюються про продовження серіалу.

Поки зйомки нового проекту не стартували, Кортні Кокс вирішила порадувати шанувальників раритетним знімком, який був зроблений в останній день зйомок серіалу "Друзі".

"Таємна вечеря" перед записом "Останньої вечірки" 23 січня 2004 року", – йдеться у підписі до опублікованого знімка.

В кадрі були відображені сама Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Меттью Перрі, Дженніфер Еністон, Девід Швіммер і Метт Леблан.

Першою відреагувала Еністон, яка залишила під публікацією плачучий смайл. В цілому, архівне фото оцінили майже 3 млн осіб.

"Кортні Кокс знає, як зібрати побільше лайків: остання вечеря перед записом фінального епізоду «Друзів». Дженніфер Еністон ридає в коментарях, так і на фото її ось-ось проб'є на сльозу. Гарні були часи!", - йдеться у публікації Telegram-каналу "Тільки нікому", який також оприлюднив архівне фото у мережі.

Раніше ми розповідали про те, що Дженніфер Еністон наплювала на щирі почуття Брэдда Пітта.

Зараз в мережі ходять чутки, що актриса і її колишній чоловік Бред Пітт хочуть возз'єднатися. Однак папараці підловили Еністон з іншим чоловіком.

зокрема, Дженніфер і Уілла помітили гуляють по пляжу, і провідними захоплену бесіду. Пара виглядала зовсім ніяк друзі, а як закохані.

Колишня дружина Анджеліна Джолі, яка, за чутками, завжди ревнувала Бреда Пітта до Дженніфер Еністон, тепер може спати спокійно. Відомо, що Еністон відсвяткувала день народження в галасливій компанії в Мексиці, а коли всі гості розійшлися, Спек залишився з нею наодинці.

Варто відзначити, що Джен і Уїлла бачили разом і раніше, наприклад, на таємному побаченні в ресторані. Але у соціальних мережах ходять припущення, що Дженніфер Еністон з допомогою Спека хоче змусити поревнувати свого колишнього коханого Бреда Пітта.

Також ми розповідали про возз'єднання Бреда Пітта і Дженніфер Еністон. Справа в тому, що Бред Пітт дуже емоційно привітав колишню дружину з перемогою, не соромлячись величезної кількості присутніх.

Обидва актори були номіновані на премію: вона за кращу жіночу роль в серіалі «Ранкове шоу», він — за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Одного разу в Голлівуді»; і обидва виграли.

Репортерам вдалося сфотографувати ніжний момент між двома, коли Дженніфер йшла зі сцени, за якою її чекав колишній чоловік. Ймовірно, вони обмінялися взаємними привітаннями, але зробили це максимально інтимно, незважаючи на десятки камер навколо.

Крім цього, Politeka писала про найбільш яскравих образах, в яких актриса Дженніфер Еністон побувала на публіці.

Також нагадаємо, що Джолі зробила все, щоб роздобути Пітта: спливла пікантна правда, "таємно зняла..."

А ще повідомлялося, що одна з найвідоміших голлівудських пар зустрінуться на знімальному майданчику: ними будуть Бред Пітт і Дженніфер Еністон.