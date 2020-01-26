Украинский певец Макс Барских рассказал, что творится в его личной жизни.

Макс Барских дал откровенное интервью журналу «Отдохни», обложку которого он украсил. Как известно, в ближайшее время артист поедет в мировой тур «Nezemnaya 2020», в котором представит свои наработки за последнее время. Перед туром Барских решил поделиться с поклонниками подробностями из своей жизни.

Как рассказал артист, которому в марте исполнится 30 лет, родители донимают его вопросами о том, когда он наконец-то заведет семью. Барских признается, что на данном этапе своей карьеры у него нет возможности уделять должное внимание будущей семье, поэтому он не стремится ее создать как можно скорее.

«Я живу на две страны и львиную долю своего времени провожу либо в самолете, либо на сцене. Какое будущее может ждать такие отношения на расстоянии? Рано или поздно тебе все равно придется сделать выбор», - рассуждает Барских.

По его словам, несмотря на сегодняшнюю ситуацию, он верит, что однажды в его жизни обязательно наступит момент, когда ему захочется на 90% погрузиться в семейные дела. Артист завил, что хочет быть хорошим отцом, который будет открывать ребенку мир и жить миром ребенка. Ограничивать свое отцовство биологическим фактором Барских не намерен.

«Когда пойму, что достиг всего, чего хотел, в творчестве – займусь семьей», - резюмировал артист.

Макс Барских также рассказал, что за последний год в его личной жизни не произошло никаких изменений. Он занимался работой и творчеством.

«Свою любовь пока не встретил и осознал, что перестал ее искать. Я верю, что она сама меня найдет в определенный момент жизни», - объяснил певец.

Добавим, что летом Макса Барских заметили в компании Лики Осиповой, продюсера шоу «Мисс Русскоговорящая Лос-Анджелес». Пара отдыхала в одном из ночных клубов Беверли-Хиллз.

Напомним, что Макс Барских распахнул рубашку и довел поклонниц до экстаза новым фото: "Я, как всегда...".

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Как сообщала Politeka, Макс Барских потряс скандальным заявлением: «Я посвящаю себя…».