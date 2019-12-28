Український співак Макс Барських зізнався, де святкуватиме Новий рік

Артист опублікував у своєму Instagram фото, на якому показав торс, пише Рoliteka.net.

Знаменитість, по всій видимості, розкрив бежеву сорочку. На тілі артиста видно татуювання у вигляді крил і незвичайну велику прикрасу. Зірка посміхається, дивлячись вдалину.

У публікації Макс розповів, що буде зустріти Новий рік за кордоном.

"5 днів до головної ночі в році! 💥 Ви вже визначилися з тим, як і з ким проведете її? Я як завжди буду зустрічати Новий рік на сцені. Але це буде в Майамі, так що снігу мені не бачити 😎", - написав співак.

За годину пост артиста зібрав майже 12 тисяч лайків та багато коментарів.

"Макс❤️ краса ти неземна!!!!❤️ просто ....ангел❤️👏ти просто світишся❤️❤️", "Блииин це ж круто , НГ в Майамі 🤩🤩🤩🤩 !! А на сніг , нам по ходу в Одесі теж не буде видно 😂😂", "Крассавчик😘😘😘", "Я не визначилася, але дуже б хотіла зі своїм коханим. У нас реально зима -40' амурська область", "Ахахахах, як ніби нам тут сніг бачити 😂 Ти хоч в Майамі, а ми в болоті 🤪 🐖", "Щасливо Нового року тобі!", "У цьому році на самоті з ялинкою і котом🤗", "Тільки з сім'єю!❤️", "Ви дуже гарний 😊", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, влітку Макса Барських помітили в США в компанії Лики Осипової, продюсера шоу «Міс Російськомовний Лос-Анджелес».

Обидва відпочивали в нічному клубі в Беверлі-Хіллз.

Відомо, Барських та Осипова познайомилися у минулому році під час фіналу шоу Miss Ukrainian United States у Нью-Йорку. Співак став головною зіркою заходу.

Макс з Лікою не відходили одне від одного. Обидва обіймалися і сміялися.

Раніше повідомлялося, що також влітку Макс Барських зібрався піти з шоу-бізнесу і «поставити хрест» на своїй музичній кар'єрі. Така скандальна заява просто вразила його фанатів.

На те, щоб вступити настільки кардинально, у співака була вельми поважна причина - він хоче приділити собі час.

«Мені хочеться приділити трошки часу свому особистому життю, тому що воно кульгає. Я присвячую себе на 100% людей", - розповів артист.

Нагадаємо, що Макс Барських став музикантом року в РФ.

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