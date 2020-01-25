Российская певица и любительница гастролей в ОРДЛО Анна Семенович поделилась с подписчиками архивным снимком
На фотографии будущая звезда эстрады, которой на вид два-три годика, сидит на руках у отца, стоящего рядом с женой на берегу моря, передает Politeka.
В руках девочка держит резинового крокодила.
В подписи к снимку певица, мать которой зовут Татьяна, поздравила родного человека и всех Татьян с Днем Ангела.
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«Мамулечка- красотулечка и все Татьяны, с праздником вас! Будьте счастливы, всегда молоды и здоровы. Много у меня Татьян в подписчицах?», – написала артистка.
В комментариях пользователи засыпали звезду комплиментами и отметили, что внешность певицы – немалая заслуга ее родителей.
«Папанька красавец! У мамы фигура шикарная!!! Вот что значит, гены тапком не убьешь!!!», «Чего такая недовольная сидишь на руках у Папы?», «Какой крокодильчик у вас хорошенький», «Анечка, вам бы тоже пора уже деток родить», – пишут фанаты.
Ранее мы писали, что Семенович откровенно высказалась о российских женщинах, продемонстрировав загорелые ноги в сети.
«Объехав почти всю страну с концертами и общаясь с огромным количеством людей, я могу очень четко заявить - в России живут очень красивые женщины! Ни одна страна мира не может похвастаться таким богатством, наши женщины обладают потрясающими формами, хоть они и не соответствуют стандартам глянцевых журналов! В нас есть не только душа , но и грация», – отметила она.
Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!".
Как сообщала Politeka, Анна Семенович попала в больницу и напугала посланием.
Также Politeka писала, что располневшая Семенович напугала россиян внешним видом: реальные кадры слили в сеть.