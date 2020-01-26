Известная певица Наташа Королева решила удивить новым образом, похваставшись на своей странице очередным видео, но оно пришлось по вкусу не всем подписчикам знаменитости

Как сообщает Politeka.net, Наташа Королева является той звездой, которая активно ведет свою страницу в Instagram, где делится новыми снимками и видео из своей жизни. Большинство фото знаменитости получают множество негативных отзывов от пользователей сети.

Но это не останавливает знаменитость и она с завидной регулярностью выставляет новые публикации. В этот раз на ее странице в Instagram появилось новое видео, которое получило множество критических отзывов от пользователей сети.

Так, Королева опубликовала видео на котором она и ее муж Сергей Глушко (Тарзан прим.ред.) пришли в гости к цирковому продюсеру и заслуженному артисту Грузии Гии Эрадзе, чтобы поздравить его с Китайским Новым годом. На видео Королева дарит подарки Эрадзе, желает ему всего наилучшего и показывает дом циркового продюсера.

Но пользователи сети обратили свое пристальное внимание на внешний вид певицы, заподозрив Королеву в использовании уколов красоты и пластических операциях. Многие также отметили, что у артистки очень неестественные губы.

"Что с губами???", "Ужас один рот", "Да, утратила Наташа изюминку, такие губы красивые испортила. Смотреть на них невозможно стало... Все на одно лицо в этом шоу-бизнесе теперь! Ну разве это красиво? ", "Зачем, если свои хорошие губки,их закачивать дополнительно? Это уже слишком...", "Мама дорогая, что с губами? Пчела укусила нижнюю губу, с лева? Я в шоке. ...ватрушка".

Также ранее сообщалось, что российскую певицу Наташу Королеву раскритиковали в сети за попытку похвастаться песнями, которые ей написал бывший муж.

Так, певица спрашивает у своих поклонников, какая им больше всего нравится песня из ее творчества в 90-х. Однако те поспешили напомнить ей, кому на самом деле должна принадлежать истинная слава.