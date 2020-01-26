Украинская певица Тина Кароль приоткрыла тайну о своих отношениях с Даном Баланом, а также рассказала, как на это реагирует ее сын Вениамин

Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль стала гостьей шоу СЛАВА+, которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Во время интервью со Славой Деминым украинская звезда сделала искреннее признание и заявила, что ее 11-летний сын Вениамин не готов к тому, что его мама может снова выйти замуж.

Кроме того, Тина отметила, что Вениамину не нравится, как бурно реагируют и обсуждают ее отношения с Даном Баланом.

«Когда Веня был на «Рождественской истории» сказал, что ему не понравились шутки: «Они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти шутки? Зачем ты поддерживаешь эти праздные разговоры?»» - отметила артистка своим разговором с сыном.

На вопрос ведущего: «почему она поддерживает разговоры о романе с Даном Баланом», певица начала все отрицать и заявила, что никто эти разговоры не поддерживает.

«Фишка в том, что эти разговоры никто и никак не поддерживает. Случился между нами дуэт, случилась музыка. Вот действительно в «Голосе» между, кем должна была случиться химия? Ведь не между Даном и Димой же», - отметила Тина Кароль с улыбкой.

Также ранее сообщалось, что популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе. Она решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время которой позировала лишь в черном костюме, состоящем из классического пиджака и обтягивающих стильных брюк.

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