Ивестный украинский продюсер Алан Бадоев опубликовал достаточно провокационное фото

Звезда сейчас находится на курорте и практически каждый день публикует кадры своего отдыха, пишет Politeka.net.

Так, на одном из последних снимков клипмейкер позировал абсолютно обнаженным, стоя в воде. Бадоев продемонстрировал свой пресс, зацепив самые интимные места.

На руке режиссера можно заметить большую татуировку. Украинская знаменитость прикоснулась пальцами ко лбу, убирая мокрые волосы назад.

При этом на Алана капает вода, по всей видимости, начался дождь. Небо затянуто тучами, и кроме этого, открывается прекрасный вид на природу.

"Дышать полной грудью, так просто, но иногда я, как и вы забываю об этом даре", - подписал откровенное фото продюсер.

Почти за час публикация собрала около 8000 лайков и много комментариев.

"Тема **пы не раскрыта ", "Это точно про грудь пост?:)", "🔹Мы занимаемся только самыми идеальными копиями", "Красавчик🙏", "Спасибо, за напоминание!", "Мммм 😋", "Оооооо😉🙄", "ЖинСиккен мал", "Фото просто завораживает.... Фигура.... Дождь... Природа... Мысли... Все так гармонично...", "А это так просто! Просто дышишь....", "Чувствуется энергия жизни", "Красава😊", "В Москве лучше это сильно не практиковать", "Боже мой, какая эстетика, как красиво !!!!! Завораживает 👏👏👏🔥🔥. Какой же вы ...... 🔥🔥🔥🔥", "Чувство свободы и гармонии в душе. Одно из лучших состояний покоя", - написали пользователи сети.

Напомним, украинский певец Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, поделился совместным фото с Аланом Бадоевым.

На снимке Андрей, Алан и еще один молодой человек сидят на кровати в джинсах. Сразу можно заметить, что фото довольно старое, ведь Бадоев и Данилко сейчас выглядят намного старше.

"Самые искренние поздравления", - написал Данилко, таким образом поздравляя Бадоева с днем рождения.

Ранее мы писали, что Алан Бадоев рассказал в одном из интервью, сколько потратил на подарок -часы своему другу Максу Барских - 40 000 долларов за Patek Philippe.

Напомним, Данилко поразил внешностью на архивном фото с Бадоевым, украинцы глазам не верят: "Вера, вернись!"

Как сообщала Politeka, Алан Бадоев рассказал, кто является отцом ребенка Миши Романовой

Также Politeka писала, что Алан Бадоев задаривает Макса Барских элитными подарками: «за 40 тысяч долларов»