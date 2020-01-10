Известный украинский певец Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, поделился совместным фото с Аланом Бадоевым

На снимке Андрей, Алан и еще один молодой человек сидят на кровати в джинсах. Сразу можно заметить, что фото довольно старое, ведь Бадоев и Данилко сейчас выглядят намного старше. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Самые искренние поздравления", - написал Данилко, таким образом поздравляя Бадоева с днем рождения.

Фанаты начали активно комментировать фото:

"Андрюша, Ты наше всё, приезжай в Израиль, я тобой горжусь!", "Класс! Помню клип на эту музыку красивейшую", "Обожаю всех!!! Горжусь ,что А.Данилко -наш гражданин и наш Великий Артист! А Алан Бадоев - супер клипмейкер-режиссер и о,да,Наш гражданин ))))", "Эту работу можно было бы крутить бесконечно, если бы не было так больно от его просмотра. Даже если ты далёк от темы", "Андрюша самый красивый", "Подростки", "А Вы покрупнее друзей))".

Ранее мы сообщали, что артистка Инна Белоконь, играющая маму Верки Сердючки, предстала в неожиданном и забавном образе.

ервой фотографии предстала темнокожая артистка с высокой прической, а на второй - Инна Белоконь с тоненьким хвостиком, который поднят вверх.

"🌲🌲ВОТ ТАК 🤪", - подписала Белоконь.

За 13 часов пост "мамы Сердючки" собрал более 700 лайков и много комментариев.

"Блин...класс!🤣🤣🤣", "Супер! Инна, с Новым Годом! Чтобы все сбылось! Все мечты и желания. Привет Андрею!", "Хвост трубой", "с новым годом дорогая. смеются над собой только самые сильные", "Мама шутит. Мама умеет шутить 🤣", "С Новым годом!🎉🎉🎉Счастья и процветания вам и вашей семье, Инна Викторовна!🎁🎄❄🎊❤", "Инночка👍👍👏👏🎉💕💕😍🔥любим", "зимняя пальма🤣🤣🤣👍🔥", "Инок супер Star👍🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

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