Украинская певица Тина Кароль впечатлила пользователей сети необычным снимком
Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль часто балует своих поклонников эффектными фото в элегантных и соблазнительных образах. Она всегда появляется на публике с идеальной укладкой и макияжем с акцентом на губах. Однако она не боится продемонстрировать свою естественную красоту, которая завораживает с первого взгляда.
А в своем блоге Instagram она демонстрирует уникальные коллажные снимки, которых не увидишь в блогах других знаменитостей. Певица использует рамки, цветы и эффекты акварельной кисти.
В этот раз она опубликовала нежный портретный-снимок в рамке. На фото Тина приняла чувственную позу и задумчиво смотрит вдаль. Ее губы при этом немного приоткрыты, что добавляет снимку соблазнительной нотки.
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Для фотосъемки она выбрала красное платье со спущенными рукавами и глубоким декольте, которое подчеркивает красоту идеальной фигуры певицы. Свой горячий образ она дополнила массивными серьгами.
Главным украшением соответствующего снимка является цветочная рамка красного цвета, а также необычный фильтр, который использован на снимке. Благодаря ему создается такое впечатление, будто по фото скачут искры. Как обычно, Кароль не оставила никакой подписи под снимком.
Поклонники остались в полном восторге от красоты Тины и засыпали ее комплиментами.
"Ваау, стиииильная🤤 Красное платье и помада в цвет😻", "Красивая такая 😍❤️", "Обожаю этот наряд👏👏👏👏 и Рождественская История была великолепная 🤩🤩🤩🤩🤩", "Горяча и бешена 🔥", "Какая ти волшебная 🌟🌟", "Волшебная", "Невероятно шикарная 😍❤️".
Также ранее сообщалось, что популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм.
Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе. Она решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время которой позировала лишь в черном костюме, состоящем из классического пиджака и обтягивающих стильных брюк.
Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным видом
Как сообщала Politeka, Кароль свела с ума соблазнительным нарядом
Также Politeka писала, что Тина Кароль шокировала своей красотой в легком платье.