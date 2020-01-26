Украинская певица, которая перебралась на заработки в Россию, Анна Седокова разоткровенничалась на довольно жаркую тему

Как сообщает Politeka.net, экс-участница проекта ВИА Гра, , певица и мама троих детей является активным пользователем сети Инстаграм.

На своей странице Седокова любит привлекать внимание подписчиков снимками в откровенных нарядах, провокационных позах, где напоказ выставляет свою сексапильную фигуру. Также артиста часто делится своими мыслями и переживаниями, а также размещает фотографии своих детей и рассказывает, как их воспитывает.

На этот раз бывшая участница «ВИА Гры» в личном блоге разоткровенничалась на пикантную тему. Она рассказала о пользе утреннего секса. В качестве доказательств Седокова привела результаты исследования американского сайта.

«Утром организм мужчин и женщин подготовлен к сексу больше, чем в любое другое время суток. У мужчин наблюдается высокий уровень тестостерона, у женщин - эстрогена, одни из главных гормонов в организме, и влияют на либидо», - написала знаменитость.

Кроме того, многодетная мама считает, что близостью можно скрыть любые изъяны.

Также она рассказала, что секс помогает похудеть. По ее словам близость — лучшая альтернатива физическим нагрузкам.

«Он улучшает метаболизм и сжигает около пяти калорий в минуту. И девочкам на заметку: специалисты утверждают, что в среднем утренний половой акт длится дольше вечернего. Теперь ты знаешь секрет по-настоящему доброго утра. Ради такого можно стать жаворонком! Мне нравится утренний секс!» — добавила в заключении она.

Пользователи сети мгновенно принялись комментировать публикацию, отметив, что не важно в какое время суток предаваться утехам, главное с любимым человеком.

«Чем больше любишь тем больше волшебства.❤️🔥», «Секс хорош в любое время суток!! Самое главное - что бы был рядом человек, который тоже этого хочет!!!», «В любое время дня, главное с кем)», - пишут они.

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