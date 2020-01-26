Наоми Кэмпбелл огорошила резкой сменой внешности

49-летняя британская модель появилась на вечеринке накануне вручения премий Грэмми в новом образе, фанаты ее не узнали. Об этом пишет Politeka.net.

Поклонников известной звезды удивила резкая смена имиджа известной красотки. Она вышла в свет с короткими волосами впервые за долгое время и оказалась в центре внимания.

На вечеринке Клайва Дэвиса, которая прошла в Голливуде в субботу, 25 января, она предстала с экстремально короткой стрижкой боб, которая набирает обороты и вскоре станет одной из самых модных в мире в 2020 году.

Наряду тоже стоит уделить отдельное внимание, ведь красотка вышла на красную дорожку в платье белого цвета от бренда Stephane Rolland. Платье Наоми Кэмпбелл имело авангардную зону декольте и не менее эффектный низ.

Отметим, что за годы модельной карьеры Наоми Кэмпбелл часто жаловалась на состояние своих волос. Красавица не скрывала, что ее прическа далека от идеала, поэтому стилисты выбрали для нее парик с идеальными черными волосами.

Именно такой привыкли видеть "черную пантеру" в сети и на светских мероприятиях.

«Вы знаете, действительно ли она подстригла волосы или это парик?», «Красивый парик», «Это парик», – отметили поклонники Наоми в сети.

Напомним, что 49-летняя топ-модель Наоми Кэмпбелл любит делиться с поклонниками старыми фото. Стоит отметить, что топ-модель преобрела не очень хорошую славу из-за череды скандалов на почве взбалмошного характера.

После своего появления в Инстаграм знаменитость часто публикует различные посты, в том числе показывая архивные снимки.

Пару недель назад Наоми показала кадры, сделанные еще в 1990 году. На кадрах модель позирует обнаженной, нижнюю часть тела прикрывает маленькая белая юбочка, а на молочных железах Кэмпбелл приклеила цветочки.

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