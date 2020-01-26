Певица, звезда "Квартала 95" Вера Кекелия порадовала поклонников новым снимком со своим супругом

Фотография вышла очень душевной и, можно сказать, интимной, пишет Рoliteka.net. На фото звезда "Женского Квартала" и ее муж, Роман Дуда, лежат на кровати. Любящий супруг обнимает красотку, глядя на нее сверху. Мужчина приложил пальцы к щеке жены.

Вера находится снизу, ее волнистые волосы немного спустились с кровати. На девушке - нечто похожее на рубашку, которая слегка спустилась с плеч.

Оба смотрят друг другу в глаза и широко улыбаются.

Хоть фотография и черно-белая, все равно, она по своему очень яркая и запоминающаяся. Пара вышла душевно и видно, что Вера и Роман влюблены друг в друга.

"Хорошо, когда хорошо;) ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨", - подписала снимок Кекелия.

За 45 минут снимок собрал почти 1000 лайков и немного комментариев.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Верааа!!! Вы невероятные 😻💞💞💞", - написали пользователи сети.

Отметим, три года назад Вера Кекелия приняла участие в шоу "Голос країни-7". Девушка дошла с тренером Сергеем Бабкиным до суперфинала. Однако участие в проекте запомнилось не только этим, но и встречей Веры с будущим мужем - музыкантом Романом Дудой.

Пара даже записала дуэтную композицию «Тобі», которую она презентовала по случаю первой годовщины своей свадьбы.

Ранее мы писали, что Вера Кекелия поразила формами в черном платье с глубоким декольте.

Платье подчеркнуло красивую фигуру артистки - тонкую талию и бедра. Дополнял изысканный образ короткий жакет с украшением на груди.

Прическа в стиле Мерилин Монро и макияж с акцентом на красные губы - отлично подошли к вечернему образу красотки.

На фото Вера улыбалась, смотря вдаль и приподняв руку на уровне плеча.

Напомним, Вера Кекелия позировала в вечернем платье, усыпанном блестками и с открытой спиной. Образ дополнила белоснежная накидка, как боа, только меховая.

На другом - бельевом варианте коктельного платья, которое артиска "заприметила" еще с осени, также открыта спина, артистка стоит, как и на первом снимке, в полуоборота и пронзительно смотрит в объектив камеры.

Напомним, красотка из "Квартала 95" сразила новым смелым образом: "Чтобы мало не показалось"

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