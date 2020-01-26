Мировая знаменитость и в возрасте 50-ти лет не устает удивлять публику...

Знаменитая американская артистка Дженнифер Лопес показала кадры своей эффектной фотосессии

50 лет - не повод останавливаться в своих творческих порывах, но, вместе с тем, время подводить итоги. Фигуристая и бесспорно талантливая Джей Ло прекрасно об этих жизненных истинах, похоже, осведомлена. Артистка продолжает активно работать, а ее узнаваемое во всем мире имя - работает на нее. В качестве подтверждения последнего тезиса - в сети опубликована фотосессиия Лопес, поучаствовать в которой, ее пригласили, как именитую звезду. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитой Джей Ло.

Так на новых опубликованных снимках знаменитость красуется в разнообразных и что важно - брендовых откровенных нарядах. Среди прочего, поклонники актрисы и певицы выделили яркий бельевой комплект или же купальник с леопардовым принтом под пояс, "страстные итальянские мотивы" в виде корсетного обтягивающего платья на выдающейся фигуре певицы, а также пышную укладку и яркий стилистический макияж на лице Джей Ло.

Фолловеры по всему миру за считанные минуты пишут тысячи восторженных комментариев под опубликованной подборкой, многие из них считают Дженнифер Лопес "эталоном женственности" и ярким примером "выдающейся, любящей своих фанов" артистки.

Ранее, артистка в свои уже не совсем молодые годы решила облачиться в очень экстравагантный костючик.

Так на новом опубликованном снимке дама позирует то ли в кожаном, то ли в латексном литом темном костюме - волосы звезда подобрала вверх, взгляд "хищницы" - звездная красавица в своем репертуаре.

Как известно, Дженнифер Лопез не много, не мало 50 лет, но при этом она в очередной раз собралась замуж, воспитывает детей, выступает и вообще - продолжает вести активный образ жизни.

Несмотря на то, что следы возраста на лице уже не скроешь никакими "приемчиками" - ни макияжем, ни пластикой - тело, фигура артистки еще остается предметом зависти многих, даже молодых красоток Голливуда.

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

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