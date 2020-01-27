У российского актера Александра Домогарова забрали роль в театре.

Об этом режиссер Римас Туминас рассказал в интервью российским СМИ. 27 января в одном из московских театров состоялась премьера спектакля «Генри и Эллен». Режиссером постановки выступил Римас Туминас – специалист с мировым именем.

Интересно, что год назад в этом театре уже показывали данный спектакль, но тогда главную роль в нем играл звезда российского кино Александр Домогаров. Теперь же роль Генри исполняет актер ТЮЗа Игорь Гордин.

Когда журналисты спросили у режиссера, в чем причина замены актера, он не стал ничего скрывать и откровенно рассказал, что думает об Александре Домогарове.

«Я могу простить артистам все, кроме разнузданности, небрежности в работе и распущенности. Александр Домогаров распустил себя как личность, как актер до полного развала. Если бы он еще признавал это и готов был исправить ситуацию — другое дело. Но он привык к этой распущенности и вседозволенности», — заявил Туминас.

По словам режиссера, кино испортило многих актеров. А многие из них незаслуженно получились статус звезд. Туминас, который по образованию режиссер телевидения, считает, что российский кинематограф работает безобразно. Он привел в пример актера Владимира Машкова, отметив, что он весьма средний артист, но в кино из него слепили «гения». По словам Туминаса, каждый опытный театральный режиссер скажет, что у Машкова скудный потенциал. В свою игру он не привносит ни души, ни ума, ни сострадания.

Кстати, Римас Туминас работает только с актерами, которые демонстрируют собранность и дисциплину, уделяют внимание своей физической форме.

Александр Домогаров, в свою очередь, жалуется журналистам на плотный график, заявляя, что именно с ним связан его неважный внешний вид. По словам актера, он пьет таблетки для поддержания энергии, а они сказываются на его здоровье.

Напомним, что знаменитый актер-красавец Домогаров ошеломил новой внешностью.

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