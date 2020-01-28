В сеть попали фото украинских звезд до того, как они стали популярными

Украинские селебрити не всю жизнь обладали той мужской красотой и идеальной харизмой. В сети опубликовали фото знаменитостей до начала их карьеры. Мало кто узнает в этих подростках тех, кого мы каждый день можем видеть на экране телевизора. Об этом пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео по теме, доскролльте страницу до конца).

Украинский ведущий Юрий Горбунов не особо изменился со времен своей молодости. Артист заметно возмужал и стал более стильным. Кроме того, раньше у Юры были кучерявые волосы, но со временем, вьющиеся пряди куда-то подевались.

Сейчас же взял в жены одну из самых красивых телеведущих Украины Екатерину Осадчу и счастлив с ней в браке, не смотря на то, что ростом он значительно ниже своей избранницы.

Потап раньше выглядел как обычный парень с миловидной внешностью. Он еще в школьные годы он начал писать тексты песен, придумывать мелодии и даже записывал собственные композиции.

Сам он по этому поводу говорил: "В шоу-бизнесе я музыкант-самоучка. Я пример того, что когда ты работаешь с утра до вечера, и у тебя есть мечта и цель - ты горы свернешь. Мне никто не помогал, музыка, которую я делал, не была никому нужна, в меня не верили, но меня с детства приучили быть первым во всем, что бы я ни делал".

Также стоит вспомнить, как раньше выглядит солист группы «Время и Стекло». В детстве он был очень красивым ребенком, со временем превратившись в настоящего красавца, который покоряет сердца юных украинок и фанаток группы.

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