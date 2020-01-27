Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал о том, какой ему видится ситуация в Украине

Об этом он заявил в интервью одному из российских телеканалов.

"Для меня никогда Украина не была заграницей, поэтому то, что сейчас происходит, – это по-живому. Это как боль на разрыв. Другого ощущения никто не испытывает" - сказал Бондарчук.

Кроме того, российский режиссер назвал главное достижение Путина.

"Я просто хотел, пользуясь случаем, сказать одно, как доверенное лицо своего русского президента Путина: главное достижение его состоит в том, что он никогда не позволил разыгрывать национальную карту. Наверное, главное, что для нас важно, – это те выводы, которые мы должны у себя в России сделать", - заявил Федор.

Также Бондарчук высказался о беглом экс-президенте Украины Януковиче.

"То, что Россия предоставила Виктору Януковичу гарантии безопасности – это да. То, что происходит кровный безпредел – это просто каменный век. Какая демократия? Какая свобода? О чем мы говорим?!" - резюмировал Бондарчук.

Ранее мы писали, что российский режиссер Федор Бондарчук открыто поддержал оккупацию Крыма Владимиром Путиным.



По его словам, никто не может быть равнодушным наблюдателями такого события.

"В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Наша общая история и общие корни, наша культура и ее духовные истоки, наши фундаментальные ценности и язык объединили нас навсегда. Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших культур имела прочное будущее", - заявил он.

Кроме того, он счел верной позицию РФ по Украине.

"Вот почему мы твердо заявляем о поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму", - заявил он.

Напомним, что Гафт оправдал оккупацию Украины, похвалив Путина: "Был отдан вам несправедливо".

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