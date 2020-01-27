Популярный российский певец Шура оценил вхождение Крыма в состав Российской Федерации

Своим мнением певец поделился в Ютюбе.

«Замечательно! Большой, жирный кусок получила Россия, когда присоединилась к Крыму. Я очень много знаю людей живущих в Крыму и я разделяю с ними эту радость… Я думаю, это не последняя страна, которую мы себе отхватили», - восторженно заявил Шура.

Также певец отметил, что Россия может ввести войска в Украину и "закончить все это большой жирной точкой".

«Как бы не дошло до крайних мер. Как бы Россия вообще войска туда не ввела. Мы можем только так — ввести войска и закончить большой жирной точкой. как мы умеем. Потому что, с ними разговаривать бесполезно», - резюмировал певец.

Ранее мы писали, что российский режиссер Федор Бондарчук тоже открыто поддержал оккупацию Крыма Владимиром Путиным.



По его словам, никто не может быть равнодушным наблюдателями такого события.

"В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Наша общая история и общие корни, наша культура и ее духовные истоки, наши фундаментальные ценности и язык объединили нас навсегда. Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших культур имела прочное будущее", - заявил он.

Кроме того, он счел верной позицию РФ по Украине.

"Вот почему мы твердо заявляем о поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму", - заявил он.

Напомним, что Гафт оправдал оккупацию Украины, похвалив Путина: "Был отдан вам несправедливо".

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